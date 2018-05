Anche la PA ha il suo engagement

Anche le suore di clausura potranno utilizzare i social : Le monache curano la doverosa informazione sulla Chiesa e sul mondo , non con la molteplicità delle notizie, ma sapendo coglierne l'essenziale '.

Roma - Di Francesco apre a Balotelli : “Lo cercai Anche al Sassuolo…” : Roma, DI Francesco- Eusebio Di Francesco apre le porte della Roma a Mario Balotelli. Ospite a “Tiki Taka”, l’allenatore della Roma ha risposto alle domanda sull’attuale attaccante del Nizza in maniera immediata e senza troppi giri di parole. “LO cercai anche AL SASSUOLO…” Di Francesco ha così commentato: “Se mi chiedete cosa penso di Balotelli, […] L'articolo Roma, Di Francesco apre a ...

La trattativa continua. Il metodo di Trump - ora con la Cina - spiazza Anche i suoi più falchi : Il rischio, secondo i più aggressivi sostenitori della politica dura anti-Cina, che Trump sta propagandando fin dai tempi della campagna elettorale, è che si finisca per chiudere un 'grand bargain' ...

"Star dell'inconscio degli italiani". Anche Servillo riabilita il suo Silvio : Il registro scelto da Sorrentino non è quello della cronaca, che non gli appartiene, mentre invece cerca di afferrare quanto c'è di più effimero: le emozioni, i sentimenti, i desideri nel privato, ...

L'inter perde contro il Sassuolo e forse Anche la Champions Video : Ieri sera si è giocato l'anticipo tra L'inter di Luciano Spalletti e il Sassuolo allenato da Iachini e il risultato è stato inaspettato. Infatti, la squadra padrona di casa non è riuscita a vincere in casa perdendo una grande opportunita' per la partecipazione alla prossima Champions League [Video]. Infatti, nel pomeriggio di oggi la Lazio ha pareggiato contro il Crotone di Zenga e tutto è stato rimandato alla prossima giornata di campionato di ...

Crozza è ancora una volta Paolo Sorrentino. E c’è Anche l’immancabile suora che fuma : Maurizio Crozza ancora una volta negli esilaranti panni del regista Paolo Sorrentino e la sua immancabile “suora che fuma” Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com (http://it.dplay.com/) L'articolo Crozza è ancora una volta Paolo Sorrentino. E c’è anche l’immancabile suora che fuma proviene da Il Fatto Quotidiano.

“Era molto arrabbiato”. Frizzi - l’atroce confessione prima di morire. A neAnche due mesi dalla morte - arriva la bomba di Dagospia. Fabrizio aveva confidato un segreto scottante riguardante un suo “amico” conduttore ma poi… Emerge solo ora : dalla morte di Fabrizio Frizzi, il conduttore romano venuto a mancare per un’emorragia cerebrale il 26 marzo a 60 anni appena compiuti, la conduzione de L’Eredità è stata affidata al collega e amico Carlo Conti. Conti aveva già sostituito Frizzi nell’ottobre del 2017 quando questi ebbe un’ischemia mentre registrava una puntata de L’Eredità. Fabrizio era tornato a condurre la trasmissione nel dicembre 2017 ed era stato accolto dal pubblico con un ...

“L’ultima foto di Giacomo”. Il coraggio di Elena Santarelli. La showgirl è nel periodo più drammatico della sua vita. Costantemente dà notizie sulla salute del suo Jack e adesso è arrivata Anche questa : È un momento veramente difficile per Elena Santarelli. L’amata showgirl sta infatti vivendo un periodo complesso in famiglia. Nel 2010 è nato Giacomo, mentre tra anni fa è arrivata anche la piccola Greta. Elena ha sempre condiviso su Instagram tutti i suoi pensieri con i suoi follower, che sono ben un milione e trecento mila, fino al racconto della malattia di Jack. Il bambino di quasi 9 anni è affetto da una grave malattia scoperta a ...

Se c'è Dio - (Anche) Marx torna al suo posto : In realtà Karl Marx era più capitalista di quanto si pensi, perché anche per lui l'unica risposta ai bisogni dell'uomo era di tipo economico. PIERLUIGI COLOGNESI(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 05:58:00 GMT)Chiamati per nomeLa morsa del freddo

VERONICA BERTI/ La moglie di Andrea Bocelli - al suo fianco Anche nel sociale (Che tempo che fa) : Sono trascorsi quattro anni da quel fatidico sì che VERONICA BERTI ha detto al marito Andrea Bocelli, che oggi sarà ospite della puntata di Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 09:29:00 GMT)

Anche Di Maio s'è fatto il suo cerchietto magico : Ogni uomo politico che 'si rispetti', e che abbia l' ambizione di andare al governo, pare abbia il proprio 'cerchio magico'. Berlusconi ha il suo, che ormai 'di magico' non ha più niente, così Anche ...

Il Liverpool fa felice Anche LeBron : quintuplicato il suo investimento nel club : Grazie all'approdo in finale di Champions del club, il cestista statunitense ha visto quintuplicarsi il valore delle proprie azioni, acquistate nel 2011. L'articolo Il Liverpool fa felice anche LeBron: quintuplicato il suo investimento nel club è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ferzan Ozpetek presenta Napoli Velata in DVD : "Amo la sala - ma Anche la visione casalinga ha i suoi rituali" : Per Ozpetek andare a Napoli è stato scoprire le vere radici della cultura italiana : " Dal cibo di Napoli si impara molto: il cibo, come in ogni parte del mondo, è sempre legato alle persone, non è ...