Anche Capirossi agli Aprilia Racers Days

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Una bella sorpresa per gli appassionati motociclisti che si sono ritrovati al Mugello per l'appuntamento con gli: tra loro, pronto a saltare in sella a unaRSV4, hanno trovato Loris. Il tre volte Campione del Mondo ha condiviso il box per poi girare sulla spettacolare pista toscana, spremendo il meglio …