Amoled 4K Wallpapers offre una collezione di sfondi di qualità per i display AMOLED

tuttoandroid

(Di mercoledì 16 maggio 2018)4Kè un'applicazione cheunadicon risoluzione QHD / 4K per smartphone e tablet. L'app è indicata per i dispositivi con schermo OLED sui quali potrete applicare gliin risoluzione 4K e Full HD che non avranno un impatto negativo sul consumo della batteria. L'articolo4Kunadidiper iproviene da TuttoAndroid.