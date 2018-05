Amici 17 | Emma Marrone e Belen Rodriguez cantano insieme | l' evento live

Amici 17 - vince Carmen. “Duetto” a sorpresa di Emma Marrone e Belen : Indietro 14 maggio 2018 2018-05-14T12:16:28+00:00 ROMA – Finisce con un pareggio la sfida voluta da Rudy Zerbi tra Emma e Carmen. Quest’ultima, però, è la preferita del pubblico a casa che le permette di vincere il sesto serale di Amici 17. Nessun concorrente è stato eliminato, mentre è stato rimandato il verdetto della sfida di […] L'articolo Amici 17, vince Carmen. “Duetto” a sorpresa di Emma Marrone e Belen proviene da NewsGo.

«Amici 17» : il clamoroso duetto di Belén Rodriguez ed Emma Marrone : Sono passati sei anni da quando, sul palco di Amici, Belén Rodriguez e Stefano De Martino uscivano allo scoperto, la passione esplosa sulla pista da ballo, gli sguardi complici fin dal primo momento. A contemplare quella sintonia, quell’amore ancora agli albori, un’Emma Marrone quasi incredula, fidanzata del ballerino e concorrente nella categoria Big. Uno scandalo che infiamma quell’edizione e che dà il via a una guerra fredda ...

Amici 17 - Belen Rodriguez imita Emma Marrone e duetta con lei (Video) : La sesta puntata del serale di Amici 17, il talent show in onda su Canale 5, andata in onda sabato 12 maggio 2018, ha sancito definitivamente la pace tra Belen Rodriguez ed Emma Marrone, grazie ad un'idea "luciferina" partorita da Maria De Filippi. Nel momento "varietà" della sesta puntata di Amici 17, al quale hanno preso parte Michelle Hunziker, in promozione per il suo nuovo programma Vuoi scommettere?, Belen Rodriguez, Luca Argentero ...

Belén imita Emma ad Amici : la cantante reagisce così (video) : Amici 2018 Serale: Belén imita Emma e canta “Amami” in playback No, no, non è Tale e Quale Show, ma la sesta puntata di Amici 2018 Serale. Il motivo? In studio, c’è Belén che imita Emma Marrone. La showgirl si esibisce con tanto di parruccona bionda, giacchetto nero e la canzone “Amami” interpretata rigorosamente in […] L'articolo Belén imita Emma ad Amici: la cantante reagisce così (video) proviene da Gossip ...

Amici 17 - la sfida Tra Emma e Carmen finisce in pareggio : Dopo un'intera settimana fatta di polemiche e lacrime finisce in pareggio la sfida tra Emma e Carmen ad Amici lanciata da Rudy Zerbi. Amici 17, cambia il regolamento. Michelle Hunziker e il Volo ...

Emma Muscat e Biondo stanno insieme / La dichiarazione d'amore e il bel gesto del rapper (Amici 2018) : Emma Muscat e Biondo emozionano i fan di Amici 2018 grazie alla loro storia d'amore nata davanti alle telecamere: dall'amicizia alla standing ovation di sabato scorso.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 21:27:00 GMT)

