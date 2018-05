Amelia Windsor | la cugina che Harry non ha invitato a nozze

gqitalia

: Che la #sposa abbia paura del cosiddetto «effetto Pippa Middleton»? @RoyalFamily - VanityFairIt : Che la #sposa abbia paura del cosiddetto «effetto Pippa Middleton»? @RoyalFamily - Glinformati : Niente «royal wedding» per Amelia Windsor, Harry e Meghan non l’hanno invitata - GLI INFORMATI -… - Rebecca38538392 : Amelia Windsor ha 23 anni, figlia dei conti di St. Andrews, dallo stile boho chic e luxury irriveren: -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) In ogni matrimonio che si rispetti, vale il detto ‘parenti serpenti’ e questo è valido soprattutto per il Royal Wedding tra il principee Meghan Markle, di cui si parla da mesi. Ormai manca poco alle, previste per sabato 19 maggio, ma la lista degli invitati sembra ancora in via di definizione, almeno secondo i gossip. Mentre il pettegolezzo di oggi riguarda la probabile assenza del padre della sposa, che pare abbia avuto un attacco di cuore – sopraggiunto dopo aver rivelato di aver organizzato con i paparazzi un servizio sul matrimonio della figlia – arriva la notizia di un’altra assente, un’altra parente. Ma dello sposo. Si tratterebbe didi secondo grado di. La ventiduenne, 37esima in linea di successione al trono, avrebbe un’importante ‘colpa': quella di essere bella, molto bella., anzi ...