Ambiente | Coldiretti | 50mila pecore tosaerba a Roma

Ambiente - Coldiretti : il 63% degli italiani con la zappa in orti e giardini : Con più di sei italiani su dieci (63%) che con la zappa in mano dedicano parte del tempo libero alla cura di verdure, ortaggi, di piante e fiori in vaso o nella terra, cresce il popolo degli hobby farmers negli orti, nei giardini e anche su balconi e terrazzi. E’ quanto emerge dalla studio della Coldiretti/Ixe’ su “italiani popolo di hobby farmers” presentato a #stocoicontadini in Puglia a Bari, nella culla del cibo ...

Cinghiali in Liguria - Coldiretti : "Un grave problema per le imprese agricole - l'Ambiente e la sicurezza pubblica" : È in gioco l'economia di intere aree della Regione, nonché l'equilibrio ambientale e l'incolumità delle persone. Bisogna intervenire con urgenza per prevenire tutti i danni sopraelencati, e non solo ...

Ambiente - Coldiretti Puglia : il 78% dei Comuni della regione a rischio idrogeologico : Il clima impazzito continua ad avere effetti disastrosi sul territorio e si abbatte su un territorio fragile, dove 232 Comuni su 258 (78%) sono a rischio idrogeologico con diversa pericolosità idraulica e geomorfologica. Sono 8.098 i cittadini pugliesi esposti a frane e 119.034 quelli esposti ad alluvioni, rileva Coldiretti Puglia sulla scorta dei dati ISPRA. “Gli effetti dell’incuria e delle mancate opere di bonifica – denuncia il Presidente di ...