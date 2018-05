adnkronos

: New post: 'Altomonte (Bocconi), spread 'giochino'? Se sale fa male alla gente ' - Le_Valentinois7 : New post: 'Altomonte (Bocconi), spread 'giochino'? Se sale fa male alla gente ' -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) ... le banche ci perdono in valore di attivo in portafoglio e per loro diventa più costoso finanziarsi sul mercato interbancario e quindi fanno meno credito all'economia". Il rischio è che "gli eletti ...