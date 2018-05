All or Nothing | Manchester City | Amazon racconta la squadra di Pep Guardiola

tvzap.kataweb

: All or Nothing, la serie documentario sugli All Blacks (VIDEO) - Delinquenza Ovale - stede64 : All or Nothing, la serie documentario sugli All Blacks (VIDEO) - Delinquenza Ovale - SteStenic : RT @Rugbymeet: Prossimamente su #AmazonPrimeVideo la serie #AllBlacks da 7 puntate #amazon #amazonprime #rugby #serie - rainbowdimples : RT @interludream: all or nothing o mi date la canzone intera e originale ora OPPURE STATE ZJITTI -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Interviste, i discorsi motivazionali, la tattica e la vita quotidiana dellache ha vinto il campionato 2017-2018 inglese, la Premier League, nella docuserie diPrime dal titolo All or. Questa nuova serie porterà gli spettatori e i tifosi alla scoperta della stagione 2017-18 del: dai campi e dalle palestre di allenamento dellaFootball Academy, alle interviste con i manager, alle riunioni del consiglio e ai momenti inaspettati della stagione. Il documentario mostrerà interviste, discorsi da spogliatoio con il super vincente (ex tecnico del Barcellona e del Bayern Monaco) coach Pepe la vita settimana per settimana dei calciatori, offrendo ai tifosi una visione da vicino delle star del: da Kevin de Bruyne a Sergio Aguero, da Gabriel Jesus a Benjamin Mendy e molti altri. All Or...