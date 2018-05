Alitalia | sindacati | no spezzatino | proroga eviti cessioni speculative3

Alitalia : sindacati - no spezzatino - proroga eviti cessioni speculative(3) : (AdnKronos) – Positivo, ha detto il segretario nazionale della Fit-Cisl Emiliano Fiorentino, è il giudizio del sindacato sul decreto che proroga i termini della vendita di Alitalia. “Soprattutto perché, se alla data dello stesso non vi erano le condizioni per una vendita e tantomeno proposte ritenute accettabili, era impensabile procedere con soluzioni diverse che non garantivano un futuro all’azienda e ai suoi ...

Alitalia : sindacati - ‘fuga’ piloti è forte criticità - va risolta : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – Il fenomeno della ‘fuga’ dei piloti di Alitalia, cominciato durante la gestione Etihad, è una criticità che ancora continua e che va risolta. A denunciarlo i sindacati nel corso dell’audizione presso la Commissione speciale del Senato. “Durante la gestione Etihad, in azienda tra i dipendenti si è esteso – riferiscono – senza soluzione di continuità un profondo senso di ...

Alitalia : sindacati - no spezzatino - proroga eviti cessioni speculative(2) : (AdnKronos) – Per i sindacati, la scelta di vendere la compagnia “deve essere agganciata ad un piano di sviluppo”. “Riteniamo – affermano – che salvare Alitalia e svilupparla è possibile e realistico” se le decisioni saranno orientate su uno “sviluppo industriale e commerciale che aumenti i ricavi che deve necessariamente passare per un massiccio piano di investimenti”, su “una ...

Alitalia : sindacati - anche lavoratori e Stato in governance : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – Un “cambio radicale di governance” che preveda la partecipazione anche con una quota di minoranza dei lavoratori e dello Stato. A chiederlo sono i sindacati di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl. “Riteniamo – affermano – che sia necessario, per garantire un processo di vero sviluppo e salvaguardia dell’azienda, introdurre una forma di gestione della governance ...

Alitalia : sindacati - no spezzatino - proroga eviti cessioni speculative : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – No allo ‘spezzatino’ di Alitalia. La procedura di vendita della compagnia deve “salvaguardare questo asset strategico del Paese, prendendo in considerazione partner industriali di settore” e, in questo quadro, la proroga dei tempi della procedura, previsti dal decreto varato dal Governo, dovrà anche servire a scongiurare la cessione a fondi finanziari speculativi. E’ il monito che ...

Alitalia - al tavolo sindacati e azienda per la cassa integrazione : Teleborsa, - Il futuro di Alitalia e dei suoi dipendenti resta incerto, in attesa di un acquirente che porti lontano dalle turbolenze l'ex compagnia di bandiera. Il tempo stringe e la situazione si ...