Alessia Prete litiga con Matteo Gentili dopo la puntata del Grande Fratello 15

LUIGI MARIO FAVOLOSO/ Ci ha provato davvero con Alessia Prete? Stasera le conseguenze (Grande Fratello 2018) : LUIGI MARIO FAVOLOSO continua a destare scalpore nella casa del Grande Fratello 15. Tra scherzi di cattivo gusto e parole pesanti, l'ex fidanzato di Nina Moric si conferma maschio alpha.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 21:11:00 GMT)

Grande Fratello - Luigi Favoloso senza freni : bacia Patrizia Bonetti - Mariana Falace e ci prova anche con Alessia Prete : A quanto pare nella casa del Grande Fratello sia Patrizia Bonetti che Mariana Falace hanno baciato Luigi Favoloso e ha rivelare il triangolo amoroso è stata Alessia Prete. Mariana è andata subito in ...

“Che hai detto?”. Gf : lite tra Matteo Gentili e Alessia Prete. La frase (sconcertante) del calciatore manda in bestia la modella : Non solo Filippo Contri e Lucia Orlando, coppia ormai fissa della quindicesima edizione del Grande Fratello 2015. Anche tra Matteo Gentili, ex fidanzato di Paola di Benedetto, e Alessia Prete è scoccata la scintilla. L’intesa tra i due è palese a tutti e, nella notte tra sabato e domenica scorsa, il calciatore e la bella modella torinese si sono finalmente scambiati il primo bacio lontano da occhi indiscreti. Poi è stato tutto un via di ...

GF 15 choc : in onda le immagini di Alessia Prete in bagno Video : La quindicesima edizione del Grande Fratello sara' ricordata come quella delle roventi polemiche e dei toni esasperati. L’aggressione verbale di Baye Dame a Aida Nizar ha rappresentato la punta dell’iceberg di una serie di situazioni al limite. Il comportamento degli inquilini della casa più spiata dagli italiani ha portato alla squalifica dell’italo senegalese ed alla nomination diretta di Luigi Mario Favoloso. I provvedimenti disciplinari non ...

