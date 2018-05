Alessandro Di Battista al Foro Italico in tribuna Vip | dov' è finito lo spirito anti casta?

Alessandro Di Battista sprona M5S e Lega : "Ascoltate quel che si dice nei bar - non i mercati" : Alessandro Di Battista sprona i parlamentari del Movimento 5 Stelle e della Lega e li incita ad ascoltare "quel che si dice nei bar, nei mercati, negli uffici dei piccoli imprenditori, nelle Università o in fila dal medico di base, non quello che esce da qualche consiglio di amministrazione di una banca d'affari". In un post su Facebook, Dibba punta il dito contro i mercati e rievoca "la congiura dello spread" contro Silvio Berlusconi nel ...

Alessandro Di Battista e Roberto Fico/ Caso colf in nero : "Si è messo sulla difensiva perché la compagna..." : Alessandro Di Battista contro Roberto Fico sul Caso colf in nero: “Chi ricopre carica dovrebbe chiarire”. L'ex parlamentare M5s ha chiesto al presidente della Camera di intervenire(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 09:18:00 GMT)

Alessandro DI BATTISTA CONTRO ROBERTO FICO/ Caso colf in nero : il Pd incalza il Presidente della Camera : ALESSANDRO Di BATTISTA CONTRO ROBERTO FICO sul Caso colf in nero: “Chi ricopre carica dovrebbe chiarire”. L'ex parlamentare M5s ha chiesto al Presidente della Camera di intervenire(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 18:23:00 GMT)

Alessandro Di Battista contro Roberto Fico/ Caso colf in nero : “Chi ricopre carica dovrebbe chiarire” : Alessandro Di Battista contro Roberto Fico sul Caso colf in nero: “Chi ricopre carica dovrebbe chiarire”. L'ex parlamentare M5s ha chiesto al presidente della Camera di intervenire(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 17:15:00 GMT)

Alessandro Di Battista asfalta Roberto Fico : 'La colf pagata in nero...'. Crolla il M5s : Stasera alle 21:25 debutta sul Nove di Discovery Italia il nuovo talk show di approfondimento condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi Accordi&Disaccordi . Il primo ospite sarà Alessandro Di Battista , ...

Alessandro Di Battista - il padre Vittorio augura a Silvio Berlusconi di morire al più presto : lo schifo senza eguali : Chi sono i grillini lo spiega in modo perfetto, plastico, il padre di Alessandro Di Battista , il signor Vittorio . Un tizio ossessionato da Silvio Berlusconi , quello stesso Cavaliere che di fatto ha ...

Alessandro Di Battista vuole far fuori Luigi Di Maio : 'Vedremo...'. Un terremoto nel M5s : Uno dei principali nemici, o oppositori, di Luigi Di Maio ? Ovvio, Alessandro Di Battista . Lo si dice da tempo: Dibba, il pasionario, contro Giggino, il dialogante. E ora, però, il livello della ...

Bruno Vespa - la domanda di Sergio Mattarella a Luigi Di Maio : 'Ma è vero che Alessandro Di Battista...' : Un 'appello al buonsenso', quello firmato da Bruno Vespa sulla prima pagina de Il Giorno . Si rivolge, ovviamente, ai partiti in vista delle consultazioni-flash di lunedì al Quirinale. E il buonsenso ...

Alessandro Di Battista - la faccia come il Grillo : quando insultava il Pd con cui ora vuole fare il governo : 'Gli italiani hanno fame e voi gli avete tolto il pane!'. E ora, con gli affamatori, Alessandro Di Battista ci vuole fare un governo. L'alleanza M5s-Pd fa già ridere di suo, anche se un po' mette i ...

Alessandro Di Battista risponde a Marina Berlusconi : "Fuori dal Parlamento per mia volontà - non per una condanna" : Alessandro Di Battista risponde a Marina Berlusconi. "La Signora Marina Berlusconi ha rilasciato questa dichiarazione - scrive su Facebook l'ex deputato dei 5 stelle -: 'Mio padre si è conquistato un posto nei libri di storia, del signor Di Battista non credo che su questi libri troveremo grandi tracce'. Ha ragione, io non mi sono guadagnato un posto nei libri di storia. E mi sta bene così, mi accontento di aver fatto il ...

Emilio Carelli : 'Silvio Berlusconi male assoluto? Alessandro Di Battista esprime la sua opinione' : ' Alessandro Di Battista sbaglia a definire Silvio Berlusconi il male assoluto? In un movimento è normale che ci siano posizioni diverse'. Emilio Carelli, deputato del Movimento 5 stelle, ospite di ...

Alessandro Di Battista - la vergogna di papà Vittorio : come insulta Silvio Berlusconi e Matteo Salvini : Al di là degli altri educatissimi appellativi riservati a Matteo Renzi , 'il cazzaro', , papà Di Battista spicca per la delirante analisi politica con cui rovescia la trattativa per Palazzo Chigi. '...

Alessandro Di Battista è l'anti Di Maio-Salvini : Con Roberto Fico calato nel suo ruolo istituzionale di presidente della Camera, Alessandro Di Battista è diventato, quasi per acclamazione, il nuovo leader dell'ala movimentista dei 5 Stelle. Lo ha ...

Alessandro Di Battista insulta Silvio Berlusconi - ma è il suo migliore alleato : così faranno fuori Luigi Di Maio : 'In nessun paese al mondo avrebbe ancora potere!', 'è un condannato!', 'è incandidabile!', 'è ineleggibile!'.