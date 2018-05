Agricoltura | Olivero | riforma Agea per dare risposte e migliorare pagamenti 2

Agricoltura : Olivero - riforma Agea per dare risposte e migliorare pagamenti : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “Il decreto legislativo approvato oggi in via definitiva dal Consiglio dei Ministri consente di iniziare un percorso di rinnovamento organizzativo del sistema delle erogazioni in Agricoltura mettendo le basi operative per riformare Agea”. Così in una nota Andrea Olivero, ViceMinistro delle politiche agricole alimentari e forestali in merito alla riorganizzazione di Agea approvata oggi dal Consiglio ...