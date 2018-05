Aemilia | il pm | “‘Ndrangheta non ha minacciato imprenditori | ha risposto a domanda di

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 maggio 2018) “La ‘ndrangheta non ha dovuto minacciare glidell’Emilia Romagna per inserirsi nel mercato. Ha soload unadi falsa fatturazione che già c’era, dimostrandosi la più capace e affidabile”. Lo dice il pm del processoMarco Mescolini nel primo giorno della requisitoria finale. Sei ore per richiamare i passaggi storici dell’inchiesta che ha portato alla sbarra la cosca Grande Aracri nel più grande processo per mafia del nord Italia. Mescolini ha pure definito “indecoroso” l’intervento in aula di alcuni testimoni (ha citato il consigliere comunale Salvatore Scarpino, Pd all’epoca dei fatti) che hanno accusato il processodi criminalizzare tutti i cutresi. L'articolo, il pm: “‘Ndrangheta non ha, hadi falsa fatturazione che già c’era” proviene da Il Fatto Quotidiano.