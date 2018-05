Adesso basta fare la brava mamma

“Barbara - non farlo!”. GF - ecco chi arriva nella casa. Sconcerto tra i concorrenti e il pubblico. Ed è subito rivolta : “Adesso basta!” : Al grande Fratello sta succedendo di tutto. Barbara D’Urso e la produzione, forse per il fatto che il programma non è seguito (e sponsorizzato) come vogliono, sembra si stiano giocando il tutto per tutto. La batteria finale dei fuochi d’artificio (ma non è detto che questa sia la fine, bensì un principio di trash) è valsa sì un ottimo share ieri sera, ma a che prezzo? Grandi grandissimi colpi di scena: Prima Mariana che perde al ...

Corsa Champions League e salvezza : alla Lazio basta un punto - il Crotone è disperato e Adesso vincere a Napoli e sperare : Corsa Champions League e salvezza, grande spettacolo nella 37^ giornata del campionato di Serie A, importanti indicazioni in vista dell’ultima giornata. Nella gara di ieri successo del Sassuolo a sorpresa sul campo dell’Inter, pareggio tra Crotone e Lazio, risultato che non accontenta le due squadre. adesso Lazio-Inter all’ultima giornata, alla squadra di Simone Inzaghi basta un punto mentre Spalletti ha un solo risultato a ...

Roma - «Non abbiamo paura prendiamo i mezzi - ma Adesso basta» : Furibondi. Non spaventati. Dopo che ieri un autobus ha preso fuoco in pieno Centro, i Romani non hanno paura nel prendere i mezzi pubblici, ma lamentano ritardi e servizi scadenti. Una signora, già ...

“Adesso basta!”. Ambra esplode in radio. Tutta colpa di una domanda sulla sua vita privata - volano parole grosse : Ambra Angiolini senza freni. L’ex ragazza terribile di Non è la Rai nei giorni scorsi al centro delle polemiche per il maglione indossato il primo maggio, è tornata a parlare. Lo ha fatto ai microfoni di Mattino 24 e i peli sulla lingua sono davvero pochi. La prima bordata è proprio contro i critici: “Credo di essere stata quella più sfornita a livello di marchi sul corpo. Sfera Ebbasta stesso è intervenuto sui social dicendo ‘Se è ...

Beppe Grillo : “Referendum su Euro"/ La posizione di Di Maio e l'affondo di CasaPound : “Adesso basta” : Beppe Grillo, "referendum sull'Euro, l'Italia si esprima": replica di Renzi su Facebook, "M5s non ha numeri per il Governo e sbroccano. Orgoglioso di aver fermato accordo pericoloso"(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 19:12:00 GMT)

“Stanotte vado nel suo letto e…”. Grande Fratello - Danilo Aquino choc. La lite con l’inquilina finisce con una minaccia che il pubblico non perdona : ”Adesso basta - avete toccato il fondo” : Tensione alle stelle all’interno della casa del Grande Fratello Nip. Le ultime ore a Cinecittà non sembrano trascorrere in pieno relax, come invece dovrebbe essere. Liti, parole grosse e persino minacce si sono susseguite a causa di piccole incomprensioni. Mercoledì 25 Baye Dame è stato protagonista di un’accesa lite con la vulcanica Aida Nizar. La spagnola ha preso una porzione di tiramisù senza aspettare gli altri e questo ...

“Adesso basta”. Maria perde le staffe. Seduta sugli scalini di ”Uomini e Donne” - la De Filippi sbotta contro Mariano Catanzaro e lo asfalta : lo sfogo sul tronista gela lo studio : Il trono di Mariano Catanzaro si sta rivelando un vero flop e persino la padrona di casa Maria De Filippi si starebbe stufando di lui. Il culmine si è toccato durante la puntata di martedì 24 aprile. In passato Mariano aveva partecipato al programma di Maria De Filippi come corteggiatore di Valentina Dallari prima e di Desiree Popper poi, ma le vesti di tronista non sembrano calzargli a pennello, anzi. Il giovane napoletano è stato ...

Atalanta - Adesso basta pareggi Con il Benevento tre punti fondamentali : La strega con la scopa contro la ninfa dai lunghi capelli, una sfida originale anche nei due stemmi societari in un match che si presenta con il pronostico in favore dei nerazzurri , ma sono ...

Adesso basta nascondersi : chi vuole il bene del Paese esca allo scoperto Video : Dopo la due giorni di consultazioni al Colle [Video], i riflettori si abbassano ed è il momento di lavorare tra i salotti romani con un dialogo reale e concreto per la nascita di un esecutivo stabile e di una squadra di governo che sia in grado di prendere in mano le redini di questo Paese. Salvini fedele al Cav Matteo Salvini si fa vedere ottimista dichiarando di non voler rinunciare all'intesa vincente con Forza Italia e Fratelli d'Italia: La ...

"Nelle nuove casette vola tutto. Adesso basta!". La rabbia sui social nelle zone del terremoto : Mobili distrutti, scaffali crollati, utensili per terra. Gli utenti sui social postano immagini scattate all'interno delle casette Sae, le soluzioni abitative in emergenza, dopo la scossa di magnitudo 4.6 che stamattina ha colpito la zona di Muccia, Pieve Torina e Pievebovigliana, in provincia di Macerata. Sui social monta la rabbia, gli utenti accusano: sono state costruite senza alcuna accortezza, considerando la zona sismica. "Scatoloni dove ...

Adesso basta nascondersi : chi vuole il bene del Paese esca allo scoperto : Dopo la due giorni di consultazioni al Colle, i riflettori si abbassano ed è il momento di lavorare tra i salotti romani con un dialogo reale e concreto per la nascita di un esecutivo stabile e di una squadra di governo che sia in grado di prendere in mano le redini di questo Paese. Salvini fedele al Cav Matteo Salvini si fa vedere ottimista dichiarando di non voler rinunciare all'intesa vincente con Forza Italia e Fratelli d'Italia: "La ...

“Adesso basta”. Isola dei Famosi - esplode Alessia Marcuzzi. Dopo settimane passate a ingoiare rospi la conduttrice (ormai ex?) passa al contrattacco. Nel mirino finisce lui - che proprio a genio non gli è andato mai : Dopo il canna gate, la sfiga cosmica (due concorrenti costretti al ritiro per fratture) e polemiche varie, sull’Isola dei Famosi sta finalmente per calare il sipario. Epperò, se pensate che sia finita qui vi sbagliate di grosso. Stavolta nel tritacarne mediatico finisce Alessia Marcuzzi, la conduttrice già in odore di separazione dalla produzione Magnolia e che rischia di passare alla storia come colei che riportò l’Isola sui Rai2. Tutta ...

“Adesso basta - non è giusto!”. Isola dei Famosi - il dubbio su Nino Formicola. Ai telespettatori non è sfuggito il gesto nei confronti del comico e monta la polemica su quanto sta succedendo in Honduras : Dieci giorni alla fine del programma. E da una parte è meglio così. Sì perché da come si stanno mettendo le cose la produzione dell’Isola dei Famosi rischia di fare una figura peggiore della nazionale di Ventura, soffocata dagli scandali, dalla chiacchiere e dalle dicerie. Dal presunto spinello fumato da Francesco Monte in poi, Alessie e i naufraghi non hanno avuto tregua. Con Eva Henger nei panni di inquisitore e gli altri in quelli di ...

Adesso basta 'schifezze' - al calcio serve il tempo effettivo : addio finti infortuni ed altri mezzucci : Il tempo effettivo potrebbe rivoluzionare il mondo del calcio in maniera davvero positiva evitando le perdite di tempo reiterate Nella giornata di ieri diversi calciatori e tifosi del Napoli, si sono lamentati per le solite e reiterate perdite ...