Ad un passo dall’uscita Iliad Italia | titolo scivola in borsa | i motivi

(Di mercoledì 16 maggio 2018) L’uscitaè vicinissima, come ufficializzato nella giornata di ieri in occasione della presentazione dei conti del primo trimestre 2018 della società , ma non proprio tutto sta filando liscio per il gruppo francese che sta per sbarcare anche entro i nostri confini.Come già detto, nella mattinata di ieri, abbiamo ricevuto conferma del lancio del nuovo quarto operatore entro il 21 giugno. Il nuovo lancio, tuttavia, avviene in un momento in cui il destino di successo del brand è meno certo rispetto alle previsioni. In generale , c'è stato un aumento del fatturato dello o,8% rispetto ai primi tre mesi del 2017 , ma per quanto riguarda l'offerta per la telefonia fissa (presente in Francia) si registra un risultato negativo pari all’1,6% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Tutta colpa della concorrenza ma pure dell'effetto IVA. C'è da dire tuttavia che ...