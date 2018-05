Acqua contaminata | la Marina Militare | Non esistono casi di legionella a bordo

Cambogia - Acqua contaminata da insetticidi : almeno 10 morti : Cambogia, acqua contaminata da insetticidi: almeno 10 morti Cambogia, acqua contaminata da insetticidi: almeno 10 morti Continua a leggere

Cambogia : Acqua contaminata da insetticidi - almeno 10 morti : In Cambogia almeno 10 persone in due villaggi sono morte e altre 120 sono ricoverate in ospedale: si sospetta abbiano bevuto acqua contaminata da insetticidi. Il capo del Dipartimento della Sanità ha spiegato che i ricoverati hanno mostrato gli stessi sintomi: dolori al petto, problemi respiratori, vertigini, vomito. Secondo il vice capo della polizia provinciale è possibile che l’acqua piovana delle fattorie vicine che usano ...

Nucleare - Acqua contaminata nel mar Jonio. Sequestrato impianto Itrec di Rotondella (Matera) : Per evitare che continui lo scarico nel mare Jonio di acqua contaminata proveniente dall’impianto Nucleare Itrec di Rotondella (Matera), la Procura della Repubblica di Potenza ha fatto eseguire stamani il sequestro di tre vasche di raccolta delle acque di falda e della condotta di scarico. I reati ipotizzati nell’inchiesta sono: inquinamento ambientale, falsità ideologica, smaltimento illecito di rifiuti e traffico illecito di rifiuti. Ma lo ...

