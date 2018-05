Abusi su minori | anche i maschi possono essere vittime di violenza sessuale Parliamone

Pedofilia - Bergoglio riceve cardinali e vescovi cileni per punire chi ha coperto gli Abusi sessuali su minori : La credibilità del pontificato di Papa Francesco sul contrasto alla Pedofilia del clero passa dal Cile. Dal 15 al 17 maggio prossimi Bergoglio riceverà in Vaticano i cardinali e i vescovi del Paese latinoamericano per decidere come punire coloro che tra essi hanno coperto per anni gli abusi sessuali dei loro preti sui minori. Una svolta arrivata dopo che il Papa era stato apertamente contestato per le sue dichiarazioni sulla Pedofilia durante il ...

Caivano - ancora un caso di Abusi sessuali sui minori al Parco Verde : arrestato lo zio 28enne per violenze sulla nipotina : L’orrore si ripete. Sempre al Parco Verde di Caivano, a Napoli. Negando la fanciullezza a un’altra bambina. Un uomo di 28 anni è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale ai danni della nipote. La ragazzina, che oggi ha 15 anni, avrebbe subìto abusi per anni. Si è confidata prima con un’amica e poi con un’assistente sociale. La madre dell’adolescente ha sporto denuncia alla stazione dei carabinieri di casoria, che hanno fatto scattare ...

Il cardinale Pell sarà processato per Abusi su minori : Dopo 4 settimane di udienze, il cardinale australiano George Pell , prefetto della Segreteria per l'economia in Vaticano in congedo, è stato rinviato a giudizio per abusi sessuali. Il magistrato di Melbourne Belinda Wallington ha stabilito che ci sono prove sufficienti perché il porporato, 76 anni, ...

Pedofilia - il cardinale George Pell a processo per Abusi sessuali su minori. “Sono innocente” : Sarà processato per Pedofilia il cardinale australiano George Pell. Lo ha deciso il tribunale di Melbourne, città dove il porporato è stato arcivescovo dal 1996 al 2001, dopo 4 settimane di udienze durante le quali sono state ascoltate decine di testimonianze incrociate. Il giudice di Melbourne, Belinda Wallington, ha stabilito che ci sono prove sufficienti per un vero e proprio rinvio a giudizio di Pell, uomo chiave del governo di Papa ...

Abusi sessuali - Cardinale George Pell a processo/ Australia - rinvio a giudizio per presunti reati su minori : E' stato rinviato a processo con l'accusa di abuso sessuale il Cardinale Australiano George Pell, già prefetto per l'economia presso la curia romana, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 10:50:00 GMT)

Il cardinale George Pell sarà processato in Australia per Abusi sessuali sui minori. La Santa Sede : "Prendiamo atto" : Il cardinale George Pell sarà processato in Australia per abusi sessuali. Lo ha deciso oggi il tribunale di Melbourne. Il porporato Australiano, a 76 anni il più anziano funzionario Vaticano coinvolto nello scandalo pedofilia, sarà processato con l'accusa di aver abusato sessualmente di diverse vittime alcuni anni fa.Il magistrato Belinda Wallington ha respinto alcune delle accuse che erano state ascoltate durante l'udienza ...

Abusi su minori a Roma - arrestato maestro della materna : Abusi su minori a Roma, arrestato maestro della materna: il presunto pedofilo avrebbe 25 anni e le sue vittime fra i 3 e i 5 anni. Si tratta di un insegnante di inglese che questa mattina è stato accusato di presunti Abusi su minore ai danni delle sue alunne. Gli episodi individuati dalle autorità sarebbero avvenuti […] L'articolo Abusi su minori a Roma, arrestato maestro della materna proviene da Il Notiziangolo.

Abusi su minori a Brescia - condannato il maestro di karate : Abusi su minori a Brescia – condannato a 9 anni e 6 mesi il maestro di karate Carmelo Cipriano per aver abusato di alcune sue allieve della palestra, all’epoca minorenni. Una delle vittime è stata intervistata in passato a Le Iene, dove ha raccontato la propria terribile esperienza. Gli Abusi di Carmelo Cipriano erano iniziati […] L'articolo Abusi su minori a Brescia, condannato il maestro di karate proviene da Il Notiziangolo.

Abusi su minori - 9 anni e mezzo a maestro di karate bresciano : Carmelo Cipriano, maestro di karate bresciano accusato di Abusi su minori, è stato condannato a nove anni e sei mesi con rito abbreviato. L'uomo era stato arrestato per avere avuto rapporti sessuali con le allieve della sua palestra, che all'epoca dei fatti erano minorenni. Cipriano, presente in aula, ha ammesso i rapporti sessuali ma ha spiegato che avvenivano nell'ambito di relazioni consensuali.

Abusi su minori - maestro di karate condannato a 9 anni e 6 mesi - : Il 42enne era stato arrestato nei mesi scorsi per aver avuto rapporti sessuali con le allieve della palestra di cui era proprietario nel Bresciano. Le ragazze erano minorenni all'epoca dei fatti

Abusi su minori - maestro di karate condannato a 9 anni e 6 mesi : Abusi su minori, maestro di karate condannato a 9 anni e 6 mesi Il 42enne era stato arrestato nei mesi scorsi per aver avuto rapporti sessuali con le allieve della palestra di cui era proprietario nel Bresciano. Le ragazze erano minorenni all’epoca dei fatti Parole chiave: ...

Abusi minori - maestro karate condannato a 9 anni e 6 mesi/ Carmelo Cipriano - sentenza al processo di Brescia : Abusi su minori, maestro di karate condannato a 9 anni e 6 mesi: Carmelo Cipriano, la sentenza al processo con rito abbreviato a Brescia. Ha ammesso i rapporti, "ma erano consenzienti"(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 13:06:00 GMT)

Abusi su minori - 9 anni e mezzo a maestro di karate bresciano : Abusi su minori, 9 anni e mezzo a maestro di karate bresciano Abusi su minori, 9 anni e mezzo a maestro di karate bresciano Continua a leggere

?Abusi su minori : 9 anni e mezzo a maestro di karate : La sentenza dei giudici bresciani è arrivata dopo il processo celebrato con rito abbreviato; il maestro di arti marziali in aula ha ammesso i rapporti ma ha aggiunto che avvenivano "all'interno di relazioni"