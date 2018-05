A1 | incidente tra mezzi pesanti in Campania | un morto

Terribile incidente stradale : muore giovane scooterista : Un altro tragico incidente stradale è andato a consumarsi in queste ultime ore sulle carreggiate della nostra penisola italiana. Questa volta a perdere la vita è stato un uomo a bordo del suo scooter dopo un incidente con altre due automobili. Il sinistro stradale da subito è apparso molto grave, con lo scooterista che non ha potuto fare nulla: è morto nel giro di pochissimi minuti. Le dinamiche Sono ancora tutte da chiarire le esatte dinamiche ...

incidente stradale - scontro fra due auto : due persone in ospedale : I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio alle ore 17:30 circa a Chiaravalle in via Che Guevara per un Incidente stradale. Coinvolte due auto che si sono tamponate. Gli occupanti della ...

incidente stradale a Perugia - frontale tra auto in Strada dei Loggi : Incidente Stradale a Perugia, frontale tra auto in Strada dei Loggi Perugia Incidente Stradale a Perugia. E' accaduto intorno alle 19,30, nella Strada dei Loggi a Ponte San Giovanni. Due auto per ...

Ancora un incidente sul lavoro - un uomo travolto da un palo : TRE VILLE . Grave incidente sul lavoro poco prima delle 18 a Ragoli nel Comune di Tre Ville-Madonna di Campiglio . Un uomo, dipendente dell'azienda meccanica Omr Doors, specializzata nella lavorazione ...

Premier League in lutto - ex Aston Villa muore in un incidente stradale [NOME e DETTAGLI] : 1/11 Henry Browne ...

Milano - incidente stradale fra auto e tram in viale Zara : Scontro tra un'auto e un tram in viale Zara all'altezza di via Ala, in zona Istria, attorno alle undici di questa mattina. Sul posto sono arrivati un'ambulanza del 118, i vigili del fuoco e la polizia ...

Roma : incidente tra auto e moto - morto il centauro : Roma – Non ce l’ha fatta. È morto il 48enne che ieri pomeriggio a Roma, alla guida di una moto, e’ rimasto coinvolto in un Incidente stradale con due auto in via di Lunghezzina all’altezza dello svincolo della A24. I conducenti delle due auto sono stati medicati in codice verde al Policlinico di Tor Vergata. La dinamica dell’accaduto e’ al vaglio del gruppo Torri della Polizia locale ...

Cannes – incidente hot per Petra Nemcova : il vento birichino gioca un brutto scherzo alla modella ceca [GALLERY] : Petra Nemcova sul red carpet di Cannes: la modella ceca ha qualche problema con il vestito dallo spacco troppo profondo La modella ceca Petra Nemcova si è presentata alla settima giornata del Festival del Cinema di Cannes 2018. La 71esima edizione dell’evento cinematografico ha dato spazio anche alla 38enne che è però incappata in un Incidente sexy. Petra mentre calcava il red carpet, a causa dell’abito dallo spacco troppo profondo, ...

Ha un incidente stradale e spaventata cerca di fuggire : bloccata dalla Municipale : Cairo Montenotte . Ha avuto un incidente stradale e, presa dal panico, ha cercato di scappare. Nella concitata manovra ha urtato due auto in sosta. E' accaduto ieri nel tardo pomeriggio a Cairo in via ...

incidente sul lavoro nella base militare di Gioia del Colle : sottufficiale muore travolto da un mezzo : Antonio Carbone, sottufficiale dell'Aeronautica militare, è morto dopo essere stato investito da un mezzo che egli stesso fino a poco prima stava conducendo.Continua a leggere

La Spezia - incidente cantiere navale : morto operaio - un altro grave/ Sono stati travolti da lastra metallica : La Spezia, incidente cantiere navale: morto operaio, un altro grave. Le ultime notizie: Sono stati travolti da lastra metallica. Indagano sull'accaduto i carabinieri(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 17:40:00 GMT)

La Spezia - incidente in un cantiere : morti 2 operai. “Schiacciati da una lastra metallica” : La tragedia è avvenuta poco dopo le 16 ai cantieri del gruppo Antonini, al Muggiano, in frazione Pertusola, che si trova nella zona a est della città della Spezia.Continua a leggere