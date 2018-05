A Udine arriva il Festival dell' Oriente

Inter - contro l'Udinese arriva la scelta di Spalletti che fa discutere i tifosi Video : L'Inter sta preparando la prossima gara di campionato, che la vedra' affrontare l'Udinese alla Dacia Arena, nel match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A. Partita decisiva per la corsa Champions visto che i nerazzurri sono costretti a vincere se non vogliono dire addio in anticipo alle speranze di qualificarsi, anche se gia' adesso queste sono molto risicate. La squadra di Luciano Spalletti, infatti, è quinta in classifica a 66 ...

GHALI IN TOUR : arriva l'attesissimo tour nelle più importanti arene indoor - Udine 20 : ... 'Album', il suo primo album in studio, è il quinto più venduto dell'intero anno 2017 secondo i dati ufficiali Fimi/Gfk e in prima posizione come album che ha registrato più streaming su Spotify. ...

Udinese - esonerato Oddo. Arriva Tudor : ''Ci salveremo'' : UDINE - L'annuncio è Arrivato: Massimo Oddo non è più l'allenatore dell'Udinese, al suo posto Igor Tudor. All'ex tecnico del Pescara fatali le 11 sconfitte consecutive, l'ultima quella casalinga di ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Udinese - può arrivare Locatelli dal Milan : Calciomercato Udinese – Stagione altalenante per l’Udinese, l’arrivo in panchina di mister Oddo aveva cambiato le carte in tavola per i bianconeri ma adesso la squadra sta attraversando un momento molto negativo, l’obiettivo salvezza rimane vicinissimo. Ma si pensa anche alla prossima stagione ed al mercato, non sono da escludere diverse novità soprattutto per il centrocampo. In particolar modo secondo indiscrezioni ...

A Udine arriva il Luna park di primavera : Come ormai tradizione, anche quest'anno piazza Primo Maggio ospiterà, dal 24 marzo al 15 aprile, le attesissime giostre del Luna park di primavera. In Giardin Grande si disporranno dunque le tante ...