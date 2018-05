A Roma pecore e capre 'tosaerba' nei parchi - idea della giunta Raggi - : L'assessore capitolino all'Ambiente, Pinuccia Montanari, in una diretta Facebook ha annunciato che un obiettivo dell'amministrazione sarà utilizzare animali per ridurre l'erba alta. Il Pd replica: "...

Roma - pecore per tosare l'erba dei parchi : l'idea della giunta Raggi : Là dove c'era l'erba ora ci sarà una capretta. O forse una pecorella. Dove non arriva il servizio Giardini del Comune potrebbero spuntare gli animali erbivori. E così il...

A Roma il Comune propone "caprette e pecore" per tosare l'erba nei giardini pubblici : Caprette e pecore per tosare i prati delle ville di Roma. La proposta viene dall'assessore all'Ambiente della Capitale, Pinuccia Montanari. "È un modo semplice, che fanno in altre...

Roma - contro l'erba alta spunta l'idea di capre e pecore in parchi e ville : Greggi di caprette e pecore nei parchi e nelle ville di Roma per risolvere il problema dell' erba alta: è la soluzione individuata dalla giunta Raggi . capre e pecore potrebbero arrivare presto nei ...

Roma - contro l'erba alta capre e pecore in parchi e ville : Roma, 16 mag. , askanews, Greggi di caprette e pecore che si aggirano nei parchi e nelle ville di Roma, contente di brucare tutto quello che trovano. Non è l'immagine bucolica di epoche della città ...

"Pecore 'tosaerba' in parchi e ville" - l'idea M5S per Roma : Roma, 16 mag. , AdnKronos, - Utilizzare pecore e altri animali come "tosaerba" nei parchi e nelle grandi ville di Roma. E' l'iniziativa a cui sta lavorando il Campidoglio, come annunciato dall'...

"Pecore 'tosaerba' in parchi e ville" - l'idea M5S per Roma : Roma, 16 mag. (AdnKronos) - Utilizzare pecore e altri animali come "tosaerba" nei parchi e nelle grandi ville di Roma. E' l'iniziativa a cui sta lavorando il Campidoglio, come annunciato dall'assessore all'Ambiente Pinuccia Montanari nel corso di una diretta Facebook. Rispondendo a una utente che so

Coldiretti : 50.000 pecore per falciare erba di Roma. Ambiente ne gioverebbe : Coldiretti: Capitale può contare su un vero esercito di tosaerba naturali Roma – Di seguito quanto dichiarato dalla Coldiretti. Con cinquantamila pecore allevate nel comune di Roma, la Capitale può contare su un vero esercito di tosaerba naturali. Un’opportunità che è stata colta già in molte altre realtà. Che consente di sostituire falciatrici e decespugliatori. Abbattere rumori ed emissioni. Garantire in più la concimazione ...

Ambiente - Coldiretti : 50mila pecore tosaerba a Roma : Con cinquantamila pecore allevate nel comune di Roma, la Capitale puo’ contare su un vero esercito di tosaerba naturali. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla possibilità del comune di avvalersi della collaborazione di interi greggi per tagliare i prati dei parchi e delle ville, prospettata dall’assessore all’Ambiente Pinuccia Montanari su indicazione della sindaca Virginia Raggi. Una opportunità che è stata colta già in molte ...

“Pecore ‘tosaerba’ in parchi e ville” - l’idea M5S per Roma : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – Utilizzare pecore e altri animali come “tosaerba” nei parchi e nelle grandi ville di Roma. E’ l’iniziativa a cui sta lavorando il Campidoglio, come annunciato dall’assessore all’Ambiente Pinuccia Montanari nel corso di una diretta Facebook. Rispondendo a una utente che sottolineava come “al Castello di Berlino si è tornati ai vecchi tempi con caprette e pecore come ...

Roma - pecore per tosare l’erba dei parchi : l’ultima idea della giunta Raggi : L’annuncio dell’assessore all’Ambiente Montanari su Facebook: «C’è già l’esempio di Berlino». Coldiretti: «50mila pecore già pronte»