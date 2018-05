A Roma il Comune propone caprette e pecore per tosare l' erba nei giardini

Il comune di Roma censura il manifesto #stopaborto di CitizenGo. Nuova campagna per la Giornata contro l'omofobia : "Alla fine è giunta la censura, Roma Capitale ha notificato ieri sera la diffida alla società concessionaria per la rimozione della campagna #stopaborto di CitizenGo". Lo fa sapere in una nota la stessa CitizenGo annunciando la Nuova campagna, "con nuovi manifesti ed immagini sui social, sempre sotto l'hashtag #stopaborto, questa volta in occasione del 17 maggio, Giornata internazionale contro l'omofobia".Manifesti su cui, viene ...

Casa delle donne di Roma - mozione per “riallinearla alle esigenze del Comune”. Le attiviste : “Cancella nostra autonomia” : Ancora incerto il destino della Casa Internazionale delle donne di Roma. È approdata oggi in Consiglio comunale (la discussione è prevista per giovedì 17 maggio con tanto di presidio in Campidoglio da parte delle attiviste) la mozione – prima firmataria Gemma Guerrini, consigliera 5 Stelle e presidente della Commissione delle elette del consiglio comunale di Roma – con cui si chiede che la sindaca Virginia Raggi e la giunta si ...

Aborto : Cgil - Comune Roma e Istituzioni blocchino subito campagna : Roma, 14 mag. (AdnKronos) – “Ancora un osceno manifesto a Roma contro le donne e contro una legge dello Stato, la l.194. Le Istituzioni intervengano immediatamente in merito alla vergognosa campagna #stopAborto promossa dalla Fondazione CitizenGO, partita oggi e che associa l’interruzione volontaria di gravidanza al femminicidio”. Ad affermarlo in una nota è la responsabile Politiche di genere della Cgil nazionale, ...

Roberto Ciccarelli - Roma - il comune sgombera l'Angelo Mai a sua insaputa : ... spazio regolarmente assegnato, e vincitore di prestigiosi premi come l'Ubu-Franco Quadri, una gemma politica autogovernata e co-produttrice con il Teatro di Roma , Tdr, di spettacoli e progetti ...

Roma - sos buche - boom di cause al Comune : 80 richieste al giorno : C'era la neve, lo scorso 26 febbraio. E, subito dopo, c'era una città che si leccava le ferite: strade sgretolate dal ghiaccio, tronchi già malmessi che crollavano al suolo colpendo persone e auto. E, ...

Quattro veicoli elettrici Citroën per il Comune di Roma : Dopo aver visto sfrecciare le vetture del marchio premium DS al recente e-Prix di Roma di Formula E, Groupe PSA si conferma vicina all'amministrazione della Capitale e al suo impegno a...

Roma - il Comune registra bimba canadese con 2 papà. “Primo caso in Campidoglio” : Il Comune di Roma ha registrato per la prima volta una bimba con due papà senza l’intervento di un giudice. I tecnici del Campidoglio, ha spiegato il legale Alexander Schuster, che ha seguito la vicenda, hanno accolto la richiesta dei genitori della piccola nata in Canada, grazie alla “gestazione per altri”, effettuando una “trascrizione completa e spontanea”. Si tratta di “un’importante svolta nel Comune più ...

Comune Roma trascrive figlia di 2 papà già riconosciuti in Canada : Roma, 28 apr. , askanews, Un'importante svolta nel Comune più grande d'Italia. La Corte di appello di Roma è la prima ad allinearsi a quella di Trento con una sentenza finora tenuta riservata e a ...

Roma - campo rom da sgomberare ma i vigili sbattono contro la solidarietà. Così la Coop fa saltare il piano del comune : Continua la saga del Camping River, il campo rom a Prima Porta, periferia di Roma, che doveva essere il primo ad essere “superato” nell’ambito del piano rom messo in atto dall’amministrazione capitolina. A sette mesi dalla fine del servizio di gestione del campo, che sorge su un’area privata, stamane lo sgombero previsto di alcune famiglie ancora nei container e non rientranti del “programma di superamento” è stato di fatto “congelato” per 30 ...

Bonus al Comune di Roma : bocciato solo il 2 - 6% dei dipendenti. Ma i servizi sono scadenti : A Roma, i soldi destinati ai dipendenti comunali, per lo svolgimento e la manutenzione dei servizi, aumentano, ma i cittadini continuano a denunciarne i limiti.I 24mila dipendenti comunali del Comune di Roma hanno ricevuto in totale quasi 45 milioni di euro, come premi per la produttività per l'anno 2016. Tuttavia i servizi offerti ai Romani continuano a lasciare insoddisfatti i cittadini, come viene riportato da Tgcom24.L'Agenzia per il ...

Buche a Roma - il Comune ammette : il ‘piano Marshall’ annunciato dalla Raggi non esiste - sono soldi già in bilancio : Il “piano Marshall” sulle Buche di Roma? Niente fondi “aggiuntivi” ma soldi già previsti nel bilancio di previsione 2018. Insomma: niente di straordinario. E il riferimento al supporto americano all’Europa del dopoguerra? “Solo una definizione mediatica” per indicare l’anticipazione temporale di interventi “in gran parte già previsti”. Con il perdurare delle condizioni ai limiti della praticabilità di buona parte delle strade capitoline e ...

Roma - 500 famiglie pronte a far causa al Comune per sconti non retroattivi per la tassa sulle affrancazioni : La “bomba sociale” dei Piani di Zona di Roma produce nuovi ricorsi milionari. Almeno 500 famiglie sono pronte a fare causa al Campidoglio contro la delibera d’indirizzo approvata nei giorni scorsi dall’Assemblea Capitolina, atto che introduce sconti non retroattivi alla tassa sulle cosiddette “affrancazioni”. Parliamo della procedura – che oggi costa dai 15 a 50.000 euro – che permette di vendere al libero mercato appartamenti vincolati al ...

Roma - - l'appello della Rete della pace : "Cessate il fuoco" il movimento pacifista riparte e fa fronte comune - in attesa del prossimo 7 ... : "Rivolgiamo un appello alla politica, perché il Mediterraneo e il Medio Oriente sono oggi un campo di battaglia, ora c'è il rischio di un nuovo conflitto che coinvolga le super potenze mondiali " ...

Che gaffe! Il comune di Roma fa resuscitare Bikila : "Ospite all'Appia Run" : Annunciata sul sito la presenza del campione olimpico di maratona del 1960 morto 45 anni fa. Poi la correzione...