A proposito di | Luca Carboni | grande artista degli anni novanta

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Non c’è che dire, quel fiore in bocca, che poteva servire o meno alla sorellina, è una strofa che abbiamo cantato tutti. Era il mio primo anno di università, e alla mattina nell’occupare presto i posti nell’aula magna della mia facoltà, stavo spessissimo con il mio prezioso walkman con la cassetta di. Tante bellissime canzoni, vere divertenti, romantiche che scaldavano il cuore e facevano sognare. Una sensibilità, per un ragazzo emiliano che faceva innamorare mamme e figlie, e che lo rendeva anche un amico ai nostri occhi. Le sue esperienze erano le nostre, la voglia di fuggire in moto, di andare a vivere con lei – almeno sognarlo – con il nostro amore. Erano i sogni condivisibili, una musica e parole che li accompagnavano. Sogni non vissuti ma immaginati, ad occhi aperti, che continuavano per tanti bellissimi brani. In quegli...