huffingtonpost

: Quando il diritto umano e alla vita vengono violati così ferocemente e sistematicamente siamo davanti a crimini con… - ManlioDS : Quando il diritto umano e alla vita vengono violati così ferocemente e sistematicamente siamo davanti a crimini con… - espressonline : Non possiamo tacere di fronte all’uso sproporzionato della forza da parte di Israele - HuffPostItalia : 'A Gaza un massacro barbaro di inermi, l'Europa reagisca o non esiste più' -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Massimo D'Alema non ci sta a ridurre i fatti dial termine "scontri". Si è trattato piuttosto di un "eccidio di ragazzi disarmati". L'ex premier ed ex ministro degli Esteri, in un'intervista al Fatto, sottolinea da un lato "l'imperdonabile cinismo di Hamas che manda ragazzi al", dall'altro l'orrore dei "soldati israeliani che prendono di mira anche i bambini e poi festeggiano postando su Facebook i video dei colpi andati a segno".Secondo l'esponente di LeU, "lo scopo dell'esercito è solo quello di umiliare e terrorizzare la popolazione di, non certo di difendere Israele". La priorità è "fermare questo" e l'deve giocare un ruolo attivo, perché l'odio che Israele e Usa stanno attirando potrebbe colpire proprio il Vecchio Continenti in termini di migrazioni e terrorismo."La politica israeliana ha spazzato via ...