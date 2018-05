A Fico Eataly World la disfida sul miglior pesto al mortaio

13 produttori marchigiani di oli monovarietali festeggeranno la 15° edizione della Rassegna Nazionale a Fico Eataly World : ... fortemente radicate al territorio e in armonia con il paesaggio, arricchito di storia, cultura e tradizioni locali; una identità che può essere percepita ed apprezzata dal consumatore e dal mondo ...

Il Parco Aspromonte a “Fico Eataly World” : Il Parco dell’Aspromonte sarà protagonista con i suoi prodotti identitari a “Fico Eataly World”. Da lunedì 16 aprile fino a domenica 22, il Caprino d’Aspromonte ed il Pane Jermanu, il Caciocavallo di Ciminà e l’Olio Aspromontano, saranno eccellenti interpreti della cultura e della tradizione enogastronomica del territorio alla più grande fiera agroalimentare d’Europa, inaugurata a Bologna nei mesi scorsi e che ha già superato il milione di ...

Fico Eataly World - 350mila visitatori in un mese per il Parco agroalimentare italiano più grande del mondo : Nato per raccontare al mondo l' eccellenza enogastronomica, il valore delle materie prime e la bellezza della tradizione alimentare del nostro paese, Fico offre tutta la meraviglia della biodiversità ...

Alimenti : Treviso protagonista a Fico Eataly World di Bologna con il Tiramisu' : Treviso, 20 mar. (AdnKronos) - Il Tiramisù chiama e Treviso risponde presente. Il capoluogo della Marca sarà infatti protagonista a Fico Eataly World di Bologna per il #Tiramisuday, l’evento nato da un’idea del patron Oscar Farinetti e della coppia del food writing italiano, gli scrittori e giornali

Fico Eataly World dedica il mese di marzo ai formaggi : marzo è il mese in cui tradizionalmente incomincia la produzione di pecorini e caprini a latte crudo. E così Fico Eataly World, il mega-parco bolognese dedicato al cibo nostrano, ha deciso di consacrare l’intero mese proprio ai formaggi, celebrandoli in tutte le loro meravigliose particolarità. Dai vaccini ai bufalini, da quelli a pasta cruda a quelli a pasta cotta, dai freschi agli stagionati fino agli stravecchi: i visitatori potranno ...