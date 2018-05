huffingtonpost

: 17 piccoli ma importanti cambiamenti nello stile di vita che aiutano le persone ansiose - HuffPostItalia : 17 piccoli ma importanti cambiamenti nello stile di vita che aiutano le persone ansiose - faustacu : RT @Mamox__: La vita della brava gente è fatta di piccoli ma importanti problemi quotidiani che nessuno aiuta a risolvere e che vengono sfr… - marilia1sca : RT @Mamox__: La vita della brava gente è fatta di piccoli ma importanti problemi quotidiani che nessuno aiuta a risolvere e che vengono sfr… -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Questo post è stato pubblicato su HuffPost Usa ed è stato tradotto da Milena SanfilippoAnche se è facile – e comprensibile – alzare gli occhi al cielo quando sentiamo di qualche "cura miracolosa" per la nostra ansia (Sì! Ho provato con lo yoga! Grazie), è importante anche riconoscere questa verità: esistonoquotidiani che possono aiutarci a gestirla.Non parliamo di una cura miracolosa. Non stiamo dicendo che respirare su un tappetino farà svanire i tuoi problemi. Basta ricordare, mentre alzi gli occhi al cielo, che non sei disarmato in questa battaglia. Non è detto che un rimedio che ha funzionato per qualcun altro sia altrettanto valido per te, ma ciò non significa che per te non ci sia rimedio – o che l'ansia quotidiana e distruttiva sia una condanna.Naturalmente, detto questo, l'ansia ...