huffingtonpost

: 10 ricette detox che piaceranno a tutti (anche a chi non sa cucinare) - HuffPostItalia : 10 ricette detox che piaceranno a tutti (anche a chi non sa cucinare) - cucinaMancina : Pausa pranzo #detox con una proposta mancina fresca e piena di vitamine: Insalata con pomodorini secchi, rucola e k… - saracaluzzi : RT @ecooit: È il momento perfetto per prepararle! Come perdere i chili accumulati durante l'inverno: -

(Di mercoledì 16 maggio 2018)chi non saha diritto a qualcosa difacile facile da preparare. Tanto facile che basta avere una caraffa piena d'acqua. Un infuso freddo di frutta, verdure e spezie è tutto quello che serve per sostituire bibite gassate e succhi di frutta con qualcosa di più salutare, ricco di gusto edi vitamine e minerali. Rinfrescante e idratante, l'acquaè la bevanda perfetta per l'estate. La ricetta base è molto semplice,per chi non amao stare troppo tempo ai fornelli. Basta tagliare frutta e verdura a pezzi, metterle in una caraffa, coprirle d'acqua fredda e poi lasciare tutto in infusione in frigorifero. Per approfittare al meglio del suo sapore e dei suoi benefici, basta lasciare tutto in infusione per un minimo di due, fino a un massimo di 8 ore. In "Acque" (L'Ippocampo) di Jessie Kanelos Weiner, ci sono le ...