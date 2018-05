xylella ulivi pugliesi

agi

(Di martedì 15 maggio 2018) I primi segni della presenza di 'fastidiosa', il batterio che porta al disseccamento, comparvero suglidel Salento nel 2008. Per certificarne la presenza in maniera scientifica fu necessario attendere il 2013, quando fu chiaro che il batterio, portato da un insetto chiamato 'sputacchina', poteva essere tra le cause del disseccamento rapido di centinaia di alberi. Anche sull'origine non ci sono certezze, l'ipotesi più accreditata vorrebbe che, a innescare la batteriosi, sia stata l'importazione di piante ornamentali dal Costarica, anche se è difficile dare, in proposito, risposte certe. La situazione resta grave A distanza di quattro anni dalle prime misure emanate per cercare di arginare la diffusione della malattia, la situazione in Puglia resta grave. La linea che separa le zone con alberi malati da quelle ...