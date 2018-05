: #News #Wto: Ue non ha eliminato aiuti a Airbus - CybFeed : #News #Wto: Ue non ha eliminato aiuti a Airbus - NotizieIN : Wto: Ue non ha eliminato aiuti a Airbus - TelevideoRai101 : Wto: Ue non ha eliminato aiuti a Airbus -

L'Organizzazione mondiale del Commercio (Wto) conferma la decisione del 2016:l' Ue non hagliscorretti al finanziamento di due modelli di aerei. La Commissaria Ue Malmstroem spiega che il Wto ha respinto il 94% delle contestazioni Usa e l'Ue si adeguerà "rapidamente" per assicurare "il pieno" rispetto del restante 6%. Per gli Usa la decisione Wto è"un'importante vittoria" e se la Ue "non smette d'infrangere le regole", potrebbero adottare "contromisure sui prodotti europei",(Di martedì 15 maggio 2018)