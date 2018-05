Wired Next Fest 2018 | gli eventi da non perdere CONFERENZA STAMPA

Wired Next Fest 2018 : chi ci sarà : Manca davvero poco alla nuova edizione di Wired Next Fest, il Festival italiano che celebra e racconta la scienza, la tecnologia, il business, la rete, la ricerca, l’innovazione sociale, la voglia di cambiamento e l’evoluzione come elementi chiave per lo sviluppo economico, culturale e politico del mondo. La maniFestazione si svolgerà dal 25 al 27 maggio presso i Giardini Indro Montanelli, in Corso Venezia 55 a Milano per poi ripetersi nel mese ...

Tutti i workshop da fare al Wired Next Fest : Cosa si può fare al Wired Next Fest? A parte ascoltare i relatori e partecipare ai concerti, ci saranno molte attività nel parco, alcune libere, altre a numero chiuso, per cui sarà necessario registrarsi per tempo. Ecco cosa si potrà sperimentare. Escape Room Togliete i vostri occhiali di Tutti i giorni e indossate un visore VR. La realtà virtuale è arrivata: le escape room raggiungono una nuova dimensione. Al Wired Next Fest VRZONE presenterà ...

Cracking Danilo Rea - sfida fra musicista e intelligenza artificiale al Wired Next Fest : Il prossimo 27 maggio il Wired Next Fest 2018 ospiterà uno spettacolo davvero originale che vedrà l’intelligenza artificiale sfidare l’improvvisazione artistica dell’uomo. Cracking Danilo Rea, in programma domenica 27 alle ore 18 durante il Festival di Wired a Milano, vedrà infatti il pianista di fama internazionale Danilo Rea salire sul palco assieme ad Alex Braga e mettersi in gioco contro una tecnologia appositamente messa ...

Al Wired Next Fest si impara a usare i robot con gli smartphone Huawei : Utilizzare uno smartphone per interagire con un robot umanoide. Un’esperienza possibile all’interno del corner che Huawei allestirà in collaborazione con la startup genovese MadLab 2.0 all’interno dell’edizione 2018 del Wired Next Fest, in programma dal 25 al 27 maggio ai Giardini Indro Montanelli di Milano. Due gli androidi che saranno utilizzati, entrambi prodotti dalla giapponese Softbank. Il primo è Nao, che sarà impiegato ...

Combattimenti fra robot e Leonardo da Vinci - cosa succede al Wired Next Fest : TheFabLab è un centro di ricerca e di sviluppo, oltre a essere un laboratorio di manifattura digitale. Nato nel 2013 per volere di Massimo Temporelli, Francesco Colorni e Bernardo Gamucci, si è da subito distinto per estro e praticità. Tra i prodotti più caratteristici gli Umarell stampati in 3D e il sodalizio con aziende del calibro di Magneti Marelli. TheFabLab al Wired Next Fest è ormai una presenza fissa. Quest’anno, durante il Festival che ...

Robin Schulz - Gemitaiz - Jungle e Calibro 35 live LINE UP MUSICA : Tra gli intellettuali e gli opinion leader che incontreranno il pubblico al WNF 2018 ci sono, infine, quello l'attivista politica Chelsea Manning , l'esperta di intelligenza artificiale Kate ...

Arriva Wired Next - il sito degli eventi di Wired : Vi parliamo in diretta dal futuro. Sì, perché su Wired Next trovano spazio tutti quei visionari, tutte quelle menti e quelle idee che raccontano ciò che ci aspetta. Su Next trovate e troverete nel corso dei prossimi mesi e anni, tutte quelle persone che stanno cambiando il mondo, con il consueto spirito che anima Wired dalla sua nascita negli Stati Uniti e poi in Italia. Volete rivedere ciò che ha raccontato l’uomo della Luna Buzz Aldrin ...

Da Robin Schulz ai Jungle - i concerti del Wired Next Fest di Milano : Jungle, Calibro 35, Robin Schulz, Gemitaiz: saranno questi i protagonisti della line up del Wired Next Fest 2018, il più importante Festival dedicato alla cultura dell’innovazione, che si svolgerà a Milano dal 25 al 27 maggio presso i Giardini Indro Montanelli, in corso Venezia 55. Una serie di concerti gratuiti che anche quest’anno completano un programma ricco di incontri e attività dedicati a tecnologia, politica, scienza, arte, Rete. Tema ...

Wired Next Fest 2018 a Milano dal 25 al 27 maggio : Quali innovazioni ci attendono nel prossimo futuro? Quanto le nostre esistenze sono contaminate dalla tecnologia e dalla rete? Come stanno cambiando le nostre competenze e il mondo del lavoro? Come ci stiamo evolvendo e come continueremo a evolvere nel tempo? Di questi e molti altri aspetti si occuperà il Wired Next Fest 2018 che si svolgerà a Milano dal 25 al 27 maggio presso i Giardini Indro Montanelli, Corso Venezia 55.

