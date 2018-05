Windows Core OS | Microsoft ha svelato in parte il software di Surface Andromeda?

Il Surface Hub 2 sarà il primo dispositivo a montare CShell e Windows Core OS : Il primo ottobre dello scorso anno pubblicammo un’esclusiva che fece in breve tempo il giro del mondo spiegando approfonditamente cosa sarà Windows Core OS. In quell’occasione avevamo riportato in maniera precisa e dettagliata tutti i composer di CShell , l’interfaccia adattiva di Windows 10, spiegando come ognuna di esse corrisponda a un determinato dispositivo . Ebbene, oggi, stando a quanto riportato da TheVerge, la fonte più ...

Il Microsoft Surface Band con Continuum e Windows Core OS si mostra in un concept : L’ultimo smartwatch di casa Microsoft è stato il Band 2 che, tra l’altro, non è mai stato commercializzato in Italia. Da allora sembra che il big di Redmond abbia definitivamente mollato questo settore. In molti pensano che tale abBandono sia stata una conseguenza delle scarse vendite del Microsoft Band 2, in realtà non è proprio così poichè la decisione è stata intrapresa anche e soprattutto a causa dell’incompatiblità ...