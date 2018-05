Wind Tre contro Vodafone e TIM | offerte low cost a confronto

I dieci costi nascosti di TIM - Vodafone - Wind e Tre : indagine impetuosa a maggio 2018 : Ci sono moltissimi costi nascosti di TIM, Vodafone, Wind e Tre che spesso creano un forte malumore tra gli utenti italiani. Dopo aver analizzato le singole Reti dal punto di vista delle performance in ambito mobile, oggi tocca concentrarsi su un altro studio estremamente interessante e che si spera possa mettere in guardia il pubblico da sgradite sorprese in futuro in caso di sottoscrizione di un nuovo piano. Vedere per credere quanto reso ...

Per la rete unica Wind Tre con ZTE la speranza viene da Trump? : Focus ancora una volta sulla rete unica Wind Tre anche all'inizio di questa settimana. Dopo le alterne vicende che hanno interessato l'azienda ZTE nei giorni scorsi, ecco che una nuova speranza sulla continuazione dei lavori per le infrastutture necessarie a potenziare il segnale del brand unico, giungono da oltreoceano, più esattamente dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Per chi si fosse perso le puntate precedenti, ecco quanto ...

Wind Giga Max 30 - in regalo ad alcuni clienti 30GB per tre mesi : Ad alcuni clienti selezionati (non si sa in base a cosa) l’operatore arancione ha deciso di fare un regalo: Wind Giga Max 30. 30GB in 4G per tre mesi in aggiunta all’offerta del proprio piano. Ecco come si ricevono e come verificare la possibilità di ricevere questo regalo. Wind Giga Max 30 L’offerta per alcuni clienti prevede 30GB da consumare entro tre mesi dall’attivazione, Wind Giga Max 30 è destinato ad alcuni ...

Finale Eurovision 2018 : i costi e come televotare via SMS con PosteMobile - Wind Tre - Tim e Vodafone : ... e non solo, , Italia compresa, sono chiamati a televotare i propri artisti preferiti nella Finale dell' Eurovision Song Contest , l'evento musicale più seguito al mondo, con oltre 200 milioni di ...

Wind Tre : in crescita - nel primo trimestre - cash flow e margine EBITDA : La forte competitività nel mercato delle telecomunicazioni, registrata già a partire dalla seconda metà del 2017, ha caratterizzato anche i primi mesi dell’anno in corso. In questo contesto, Wind Tre...

Dubbi su rete unica Wind Tre : contromisure in atto a causa di ZTE : Continuano gli sviluppi relativi alla rete unica Wind Tre. In questa settimana abbiamo seguito, passo dopo passo, la vicenda ZTE ossia dell'azienda che attualmente sta lavorando all'infrastruttura di rete appunto necessaria per unire i segnali dei due operatori, dal 2017 riuniti in un solo brand. Il partner cinese ha subito un duro colpo dal governo USA che ha vietato a tutte le aziende statunitensi di vendergli componentistica. Di qui, la ...

Wind Tre - i clienti sono più di 29 milioni : il 20% utilizza la fibra : Roma - È Positiva la generazione di cassa operativa per Wind Tre nel primo trimestre, che cresce del 2,8%, rispetto allo stesso periodo del 2017, attestandosi a 285 milioni di euro. Prosegue quindi il ...

Wind Tre - Hedberg : "Stiamo consolidando basi per il futuro" : Wind Tre, guidata da Jeffrey Hedberg, inaugura la nuova rete mobile Milano, un ulteriore passo nel processo di consolidamento e modernizzazione dell’infrastruttura in Italia, già realizzato a Trieste...

Vodafone : per OpenSignal migliore rete 4G - Wind Tre la peggiore : OpenSignal ha pubblicato il rapporto sullo stato delle reti mobili italiane mettendo in evidenza non solo che Vodafone dimostra di avere la migliore copertura 4G, ma anche che le velocità della tecnologia di quarta generazione delle reti non sono migliorate. Vodafone batte tutti in 4G Dono stati fatti oltre un miliardo di rilevamenti in dieci città italiane dal primo gennaio al 31 marzo 2018 su oltre 120 mila dispositivi. Il risultato non lascia ...

Windows Mixed Reality : Alex Kipman mostre le novità di April Update : April Update è stato rilasciato, oltre che per Xbox One e Windows 10, anche per Windows Mixed Reality che comprende HoloLens e i visori prodotti dagli OEM. In un video, il team di Alex Kipman ha presentato le novità di Microsoft HoloLens e dell’intera piattaforma di realtà mista con l’aggiornamento di Aprile. Questo include una serie di nuove utili funzionalità per gli utenti aziendali, compreso una migliore implementazione per gli ...

Salva la rete unica Wind Tre? Le rassicurazioni ufficiali di ZTE Italia : In questa giornata del 10 maggio è necessario ritornare sull'argomento rete unica Wind Tre. Dopo aver esaminato,di prima mattina, gli scenari possibili all'indomani del comunicato ufficiale ZTE, nel quale si parla di cessazione di attività dell'azienda, ecco che le dichiarazioni rassicuranti del CEO della divisione Italia Hu Kung (che copre anche la carica dell’area Western Europe) giungono a placare gli animi. Secondo quanto riportato da ...

Rete unica Wind Tre in difficoltà per ZTE? Scenari post attività cessate : I lavori per l'implementazione della Rete unica Wind Tre su tutto il territorio nazionale continueranno a discapito di quanto sta succedendo a ZTE, partner tecnologico per le infrastrutture necessarie al progetto dei vettori italiani? Tanti dubbi si affacciano sullo Scenario post annuncio dell'azienda cinese che, in un comunicato di ieri 9 maggio, ha fatto sapere di aver cessato le sue principali attività. Riallacciamo il nastro della vicenda ...

Vodafone : per OpenSignal migliore rete 4G - Wind Tre la peggiore : OpenSignal ha pubblicato il rapporto sullo stato delle reti mobili italiane mettendo in evidenza non solo che Vodafone dimostra di avere la migliore copertura 4G, ma anche che le velocità della tecnologia di quarta generazione delle reti non sono migliorate. Vodafone batte tutti in 4G Dono stati fatti oltre un miliardo di rilevamenti in dieci città italiane dal primo gennaio al 31 marzo 2018 su oltre 120 mila dispositivi. Il risultato non lascia ...

Vodafone : per OpenSignal migliore rete 4G - Wind Tre la peggiore. Velocità stabile : OpenSignal ha pubblicato il rapporto sullo stato delle reti mobili italiane mettendo in evidenza non solo che Vodafone dimostra di avere la migliore copertura 4G, ma anche che le Velocità della tecnologia di quarta generazione delle reti non sono migliorate. Vodafone batte tutti in 4G Dono stati fatti oltre un miliardo di rilevamenti in dieci città italiane dal primo gennaio al 31 marzo 2018 su oltre 120 mila dispositivi. Il risultato non lascia ...