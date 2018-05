William | Carlo o la madre | chi accompagnerà Meghan Markle all’altare?

vanityfair

: @LaGrevia @_lexismart Appunto. Poi onestamente penso che Carlo sia stato un bravo papà, si vede che William e Harry… - MicolWan : @LaGrevia @_lexismart Appunto. Poi onestamente penso che Carlo sia stato un bravo papà, si vede che William e Harry… - dorattubato : Harry e Meghan, amore senza favola - pasqualigiacomo : ?? NEWS ?? ?? Il 20 Maggio sarò al Guitar Show di Padova sul palco Mezzabarba Custom Amplification / Masotti Guitar D… -

(Di martedì 15 maggio 2018) In Inghilterra è ufficialmente iniziato il toto-accompagnatore. A poche ore dal Royal weeding, infatti, il papà diavrebbe deciso di non partecipare più alla cerimonia del 19 maggio, scatenando così la curiosità su chi percorrerà insieme a lei la navata della cappella di St. George. La CNN prova a fare tre nomi: il principe, futuro suocero e apparentemente il più indicato per sostituire il signor, il principe, che nelle ultime settimane ha trascorso molto tempo con la sua prossima cognata, e Doria Ragland, la mamma di. LEGGI ANCHE«Il padre dinon parteciperà al royal wedding» Proprio la, ad oggi l’unica parente stretta nella famigliasicuramente presente al castello di Windsor, è in testa nella lista dei possibili accompagnatori, dato il rapporto stretto che ha con la figlia. Potrebbe essere lei a mettere una pezza ...