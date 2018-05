Whirlpool | Fim su Embraco | economia circolare e ‘green’ nel futuro 2

meteoweb.eu

(Di martedì 15 maggio 2018) (AdnKronos) – La seconda proposta, rileva ancora il sindacalista, “è del gruppo israelo-cinese Venture production che si occupa di sistemi per l’efficienza energetica e il trattamento e purificazione dell’acqua e intende installare nel sito di Riva di Chieri linee di produzione di robot che verrebbero impiegati per la pulizia periodica e in automatico dei pannelli fotovoltaici finalizzata a mantenerne nel tempo la resa energetica. Il gruppo intende costituire un forte nucleo di ricerca e sviluppo in collaborazione con le Università tecniche di Torino, Milano, Genova per lo sviluppo e l’implementazione dei sistemi per la gestione intelligente delle apparecchiature”.L’azienda Venture production, sottolinea Alberta, “intende avviare immediatamente dal 1 giungo le attività di installazione degli impianti e di formazione dei lavoratori e ...