Wenger | “non allenerò più in Premier per non tradire l’Arsenal”

(Di martedì 15 maggio 2018) L’ex allenatore dell’Arsenal, Arsene, ha detto che, se dovesse lavorare in un altro club, lo farà fuori dallaLeague, per nonla squadra di Londra. Dopo 22 stagioni nel club, dove ha vinto tre titoli diLeague e sette Coppe d’Inghilterra,ha lasciato il suo incarico come allenatore domenica con una vittoria per 1-0 sull’Huddersfield nell’ultima giornata di campionato. “In questo momento, se vorrò continuare a lavorare, penso che dovrò spostarmi fuori dall’Inghilterra, perché la mia sensazione è che rimanere in Inghilterra, sarebbe comeil mio club”, ha dettoin un’intervista sul sito web della squadra. “Inoltre, i tifosi potrebbero sentirsi traditi per ciò che ho costruito qui”. “Questo è il problema che affronto in questo momento. Il mio club è qui, il mio cuore ...