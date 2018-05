We Will Rock You | riparte ad ottobre il tour

I classici del rock secondo Will HUNT : in tour in Italia fino al 5 Maggio : ... che presenterà in acustico alcuni brani del nuovo album "Million Faces" , uscito di recente e disponibile in formato Cd , in digital download e su tutte le piattaforme di streaming . Nato in Florida ...

The Rock : IWill - il video di Under Armour con Dwayne Johnson : Se vuoi, puoi: è il potere magico di IWILL, del duro lavoro, dell’impegno e della tenacia, della forza di volontà al cuore della nuova campagna di allenamento globale di Under Armour. Will Finds A Way, riusciremo a raggiungere il massimo delle prestazioni, un po’ come ha fatto The Rock quando, crollato il sogno di diventare un giocatore professionista di football americano, ha lavorato più duramente di tutti per trovare una nuova ...

"We Will Rock you" - dal 16 maggio le audizioni per il musical : Roma, 18 apr. , askanews, - A nove anni di distanza dal debutto del 2009, il musical "We will rock" you è pronto a ritornare sulle scene italiane con una produzione nuova e completamente originale sia ...