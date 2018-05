Vulcani | l’Anello di Fuoco del Pacifico è più attivo del solito? E quale influenza

meteoweb.eu

(Di martedì 15 maggio 2018) Segnalazioni di terremoti ed eruzioniche nelle regioni lungodipotrebbero portare alcune persone a credere che il livello di attività negli ultimi mesi sia aumentato.dirappresenta la catena di, a forma di ferro di cavallo e lunga circa 40.000 km, che delinea l’Oceanodove hanno luogo il 90% dei terremoti della Terra. A febbraio, il Monte Sinabung, in Indonesia, è esploso, generando una nube di cenere alta quasi 5 km e ricoprendo i villaggi vicini. Poco tempo dopo l’eruzione, un violento terremoto di magnitudo 7.5 ha scosso la Papua Nuova Guinea, in quello che è stato considerato il suo peggior terremoto dell’ultimo secolo. Frattura da terremoto Gli esperti spiegano che questi eventi, insieme ad una serie di recenti terremoti e attivitàche, non sono qualcosa che va fuori dall’ordinario nell’attivissimo Anello di. ...