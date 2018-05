Volo MH370 | gli inquirenti | “Pilota in missione suicida | fece cadere l’aereo”

Aereo scomparso - “il pilota ha eluso deliberatamente i radar”. Rispunta ipotesi suidicio-omicidio per Volo MH370 : Il pilota del volo MH370 scomparso sull’Oceano Indiano l’8 marzo 2014 con 239 persone a bordo “ha deliberatamente eluso i radar” ed ha fatto precipitare l’ Aereo in una missione suicida pianificata a lungo: ne è convinto il team di inquirenti che ha cercato di risolvere il mistero del Boeing 777 della Malaysia Airlines, incluso Martin Dolan, l’uomo che ha guidato le vane ricerche sottomarine dell’ Aereo . Dolan, riporta Newsweek, ...

Il Volo MH370 fu un altro caso GermanWings? : L'aereo della Malaysian Airlines , scomparso nel nulla quattro anni fa con a bordo 239 persone, fu condotto deliberatamente dal pilota il più lontano possibile dal mondo abitato e dai radar. Non si trattò, quindi, di un incidente o di un attacco militare, come era stato suggerito in passato, ma di un 'omicidio di massa portato a termine dal pilota', come nel ...