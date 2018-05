Volley | Superlega | Orduna ha scelto la Gi Group

Volley : Superlega - Milano ha un nuovo libero : Pesaresi : Milano - Nicola Pesaresi è il nuovo libero della PowerVolley Revivre Milano. Il giocatore marchigiano è stato fortemente voluto dal tecnico Andrea Giani che lo ha già avuto alla Calzedonia Verona per ...

Volley : Superlega - Padova riporta in Italia Maurice Torres : Padova- Maurice Armando Torres torna a giocare in Italia. L'opposto portoricano ha firmato un contratto con la Kioene Padova per la stagione 2018/19. Nato il 6 luglio 1991 a Ponce , Porto Rico, , nell'...

Volley : Superlega - a volte ritornano : Velasco a Modena : No! Ho voluto Julio, l'uomo che ha cambiato la storia della nostra disciplina, a Modena in Italia e nel mondo, perché lo considero una straordinaria promessa di Futuro. Con la maiuscola. Chi mi ...

Volley : Superlega - Perugia e Zaytsev separazione in vista ? : Perugia- Si separeranno le strade di Ivan Zaytsev e della Sir Safety Perugia ? Semberebbe proprio di si, alla luce delle ultime esternazioni dello Zar che certamente non ha gradito il comportamento ...

Volley : Superlega - è rottura fra Zaytsev e Perugia? : PERUGIA - Si preannunciano giorni caldi per Ivan Zaytsev e per la Sir Safety Perugia, squadra con la quale lo 'Zar' ha appena vinto il campionato di Superlega e con la quale si appresta a disputare la ...

Volley - Siena in festa per la Superlega. Bisogno Ma non finisce qui : Siena - Siena ritrova il paradiso della serie A. Questa volta, però, l'impresa non arriva dal calcio o dal basket, realtà che vantano una più che secolare tradizione all'ombra della Torre del Mangia,...

Volley : Superlega - Perugia ricevuta dalle istituzione per festegiare il "triplete" : E questa squadra, che ha giocatori di tante nazioni, è l'emblema di come lo sport abbia saputo unire l'Europa. Grazie al presidente e ad una società partita da lontano e arrivata fino allo scudetto ...

Volley : A2 Maschile - è festa al PalaEstra - Siena conquista la Superlega : IL TABELLINO- EMMA VILLAS Siena - MONINI SPOLETO 3-1 , 25-19; 12-25; 27-25; 25-20, EMMA VILLAS Siena: Fabroni 1, Bargi, Spadavecchia 5, Vedovotto 18, Van Dijk 16, Fedrizzi 21, Giovi , L, , Melo 4, ...

Volley - Siena promossa in SuperLega! Emma Villas scatenata - Spoleto si arrende : completata la scalata dalla B2 : Siena ha conquistato la promozione nella SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. In un gremito PalaEstra, i toscani hanno sconfitto la Monini Spoleto per 3-1 (25-19; 12-25; 27-25; 25-20) nella gara3 della Finale Promozione di Serie A2 e ha così chiuso i conti in proprio favore. La Emma Villas completa così la propria cavalcata e riesce a compiere il salto di categoria che era sfumato l’anno scorso e chiude ...

Volley : Superlega - il centrale serbo Lisinac firma per Trento : Trento -A poco più di due settimane di distanza dalla conclusione della stagione 2017/18, Trentino Volley mette già a segno la prima entusiasmante operazione di mercato in vista della prossima annata ...

Volley : Superlega - Trento inizia il mercato col botto : Lisinac : La Superlega Italiana è uno fra i campionati più belli e difficili del mondo; giocarla mi farà sicuramente crescere ancora '. LE PAROLE DEL PRESIDENTE DIEGO MOSCA- ' iniziamo la nostra campagna di ...

Volley : Superlega - Monza chiama coach Soli in panchina : ... che tengo a ringraziare per questa splendida opportunità, ho incontrato la possibilità di crescere e migliorare non solo dal punto di vista pallavolistico ma anche di approccio culturale allo sport, ...

Volley - SuperLega 2018 : i migliori italiani della stagione. Randazzo super bomber - Piano Re a muro - Juantorena e Zaytsev top : le statistiche : La superLega 2017-2018, il massimo campionato italiano di Volley maschile, si è conclusa con il successo di Perugia che si è laureata Campione d’Italia sconfiggendo Civitanova nella Finale Scudetto. La stagione ha regalato grandi emozioni e le statistiche conclusive possono essere analizzate per fare un punto della situazione. Quali sono stati i migliori giocatori italiani secondo le statistiche? Analizziamo la situazione parametro per ...

Volley : Superlega - Perugia scrive la storia : conquistato il primo scudetto : Perugia- Gara 5 regala alla Sir Safety Perugia un grande sogno. La squadra del presidente Circi, per la prima volta nella sua storia, si cuce lo scudetto sul petto. Mai trionfo fu più meritato, ...