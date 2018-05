Volley femminile | Nations League 2018 | stanotte l’esordio dell’Italia! Le giovani azzurre

Volley - Costituita l'Associazione dei Club Europei - giornata storica per la pallavolo femminile : giornata storica per la pallavolo femminile di vertice: si costituisce l'Associazione dei Club Europei, varata la 'Carta di Milano' Il 14 maggio 2018 resterà una data storica nel panorama del Volley ...

Volley – Costituita l’Associazione dei Club Europei - giornata storica per la pallavolo femminile : giornata storica per la pallavolo femminile di vertice: si costituisce l’Associazione dei Club Europei, varata la ‘Carta di Milano’ Il 14 maggio 2018 resterà una data storica nel panorama del Volley internazionale. A Milano, infatti, si è Costituita l’Associazione dei Club Europei, formata dai rappresentanti delle Società che hanno preso parte al ‘Club Euro Meeting‘, organizzato dalla Lega pallavolo Serie A ...

Volley : A1 Femminile - Floortje Meijners è di nuovo "farfalla" : BUSTO ARSIZIO , VARESE, - Busto Arsizio sarà la squadra e la città dove riprendere il filo del discorso interrotto lo scorso anno per diventare mamma. Floortje Meijners ha firmato per l'Unet E-Work ...

Volley femminile - Nations League 2018 : oggi Italia-Turchia (15 maggio). Programma - orario d’inizio e tv : come seguire la partita : oggi martedì 15 maggio si gioca Italia-Turchia, primo match della Nations League 2018 di Volley femminile. La nostra Nazionale farà il proprio debutto nel nuovo torneo internazionale che sostituisce il Grand Prix, a Lincoln (USA) le azzurre affronteranno la formazione di coach Giovanni Guidetti che è salita sul podio agli ultimi Europei. Entrambe le squadre, però, si presenteranno con diverse assenze in rosa: ad esempio l’Italia sarà priva ...

Volley femminile - Ofelia Malinov capitano dell’Italia : “In attesa di Chirichella me la godo” : Ofelia Malinov è stata nominata capitano della Nazionale Italiana di Volley femminile. La palleggiatrice è stata investita di questo ruolo per la prima tappa della Nations League che si disputerà dal 15 al 17 maggio a Lincoln (USA) dove le azzurre affronteranno Turchia, Polonia e padrone di casa. Lia avrà la lasagna sulla maglia fino al ritorno di Cristina Chirichella. Queste le dichiarazioni della 22enne: “Sono molto felice che mi sia ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia pronta all’esordio! Azzurre ricche di novità per le sfide a USA - Turchia e Polonia : L’Italia è pronta per fare il proprio esordio nella Nations League 2018 di Volley femminile, la nuova competizione internazionale che prende il posto del Grand Prix. La nostra Nazionale giocherà le prime tre partite a Lincoln (USA) dal 15 al 17 maggio: il nuovo format prevede infatti che le donne scendano in campo nel pieno della settimana e le Azzurre aspettano di affrontare Turchia, Polonia e USA proprio in questo ordine. Davide Mazzanti ...

Volley femminile - Fenera Chieri promossa in Serie A! Vinto il playoff con San Giovanni Marignano : Il Fenera Chieri ha conquistato la promozione in Serie A1 di Volley femminile. Le torinesi hanno sconfitto la Battistelli San Giovanni Marignano nella decisiva gara3 della Finale di Serie A2: le ragazze di coach Luca Secchi si sono imposte per 3-1 (25-21; 24-26; 25-21; 25-20) al PalaFlaminio di Rimini. Chieri completa così la propria scalata a nove anni dalla fondazione e l’anno prossimo sarà nella pallavolo italiana che conta. Si chiude ...

Volley : A2 Femminile - Firenze ingaggia la centrale Candi : Firenze -Arriva un altro rinforzo alla corza di Gianni Caprara . Il Bisonte Firenze ha ingaggiato la centrale faentina Sonia Candi, classe 1993, proveniente dalla Saugella Team Monza squadra nella ...

Volley : A2 Femminile - è Chieri che vince e vola in A1 : IL TABELLINO- BATTISTELLI S.G. MARIGNANO - FENERA Chieri 1-3 , 21-25 26-24 21-25 20-25, BATTISTELLI S.G. MARIGNANO: Caneva 10, Zanette 23, Saguatti 15, Casillo 7, Battistoni, Markovic 15, Gibertini , ...

Volley femminile - Nations League 2018 : tutto il regolamento - come funziona il nuovo torneo? Tra formula e partecipanti : La Nations League 2018 di Volley femminile è la nuova competizione internazionale che sostituisce il Grand Prix. Il torneo è stato totalmente rivoluzionato nel suo format di svolgimento e il regolamento è molto differente rispetto a quello cui eravamo abituati. SQUADRE partecipanti: Partecipano ben 16 squadre, sostanzialmente le più forti al Mondo. In ordine alfabetico: Argentina, Belgio, Brasile, Cina, Corea del Sud, Germania, Giappone, ...

Volley : Nazionale Femminile - ecco le 14 atlete per gli Stati Uniti : ROMA -La Nazionale Femminile è in partenza , volo da Milano domani mattina, per la prima Pool della Volleyball Nations League che si svolgerà a a Lincoln , Stati Uniti, dal 15 al 18 maggio dove si ...

Volley : A1 Femminile - Bargamo rilancia le proprie ambizioni grazie a Zanetti : Insieme a Zanetti Formaggi, storica azienda bergamasca leader in Italia e nel mondo nella produzione di formaggi italiani, ci sarà Habilita, presente sul territorio della provincia di Bergamo con ...

Volley femminile - Nations League 2018 : tutte le partite dell’Italia. Date - orari e calendario delle azzurre : La Nations League 2018 di Volley femminile è la nuova competizione internazionale che prende il posto del Grand Prix. Ogni Nazionale giocherà 15 partite compresse in appena 5 settimane. L’Italia proverà a essere protagonista e cercherà di raggiungere la Final Six di Nanjing ben consapevoli che l’obiettivo è arrivare al top ai Mondiali. Non si giocherà più durante il weekend (riservato alla competizione maschile) ma dal martedì al ...