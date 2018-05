Volley | A2 Maschile | Albertini nuovo regista di Cantù

Pallavolo – Nazionale Maschile : i 21 atleti per la Volleyball Nations League : La lista degli azzurri convocati per la Volleyball Nations League da Gianlorenzo Blengini Il CT Gianlorenzo Blengini ha diramato oggi la lista definitiva di 21 atleti per la Volleyball Nations League. Per ogni tappa il tecnico tricolore potrà scegliere 14 azzurri da utilizzare in partita. Di seguito l’elenco. Palleggiatori: Simone Giannelli (Diatec Trentino), Michele Baranowicz (Wixo LPR Piacenza), Luca Spirito (Calzedonia Verona). Centrali: ...

Volley : A2 Maschile - a Tuscania Morganti al posto di Montagnani : Tuscania , VITERBO, - Risolto in poche ore il rebus allenatore in cas a Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania . Dopo l'addio di Paolo Monatagnani alla corte del presidente Pieri e del Ds Cappelli ...

Volley : A2 Maschile - a Mondovì in panchina arriva Marco Fenoglio : MONDOVI' , CUNEO, - Cambio di panchina per la VBC Mondovì che, dopo sei stagioni, non rinnova il contratto di Mauro Barisciani, il tecnico che ha riportato il clun piemontese in A2 dopo 29 lunghissimi ...

Volley : A2 Maschile - è festa al PalaEstra - Siena conquista la Superlega : IL TABELLINO- EMMA VILLAS Siena - MONINI SPOLETO 3-1 , 25-19; 12-25; 27-25; 25-20, EMMA VILLAS Siena: Fabroni 1, Bargi, Spadavecchia 5, Vedovotto 18, Van Dijk 16, Fedrizzi 21, Giovi , L, , Melo 4, ...

Volley : A1 Femminile - Falasca resta a Monza : dal maschile al femminile : Monza - Miguel Àngel Falasca è il nuovo allenatore della Saugella Monza per la stagione 2018/2019. Il tecnico argentino, classe '73, guiderà la prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley nella ...

Volley : A2 Maschile - Finale Play Off : martedì sera Siena potrebbe festeggiare : Siena - L' Emma Villas Siena è ad un passo dall'agognata promozione in Superlega. le vittorie, entrambe al tie break, maturate nelle prime due sfide, pongono la formazione di Cichello nella posizione ...

Volley : A1 Femminile - Falasca passa dal Monza maschile a quello femminile : Monza - Miguel Àngel Falasca non lascia Monza passando dalla panchina della Gi Group maschile a quella della Saugella femminile. Il tecnico argentino con passaporto spagnolo vivrà la sua prima ...

Volley : A2 Maschile - martedì sera Siena può festeggiare ma Spoleto c'è ancora : Siena -Due tie break di fila vinti dalla Emma Villas Siena contro una Monini Spoleto tenace, ma vicina alla seconda delusione in due anni a un passo dalla SuperLega. Gara 3 dei Play Off Promozione ...

Volley : dal 7 maggio primo collegiale della nazionale maschile : ROMA - Parte la stagione della nazionale Seniores maschile. Il tecnico azzurro Gianlorenzo Blengini ha convocato per lunedì 7 maggio, presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma, ...

Volley : A2 Maschile - Play Out : Gara 4 Catania-Club Italia : in gioco la salvezza : CATANIA- I Play Out devono emettere ancora una sentenza. Dopo le salvezze acquisite da Geosat Geovertical Lagonegro e Conad Reggio Emilia , a spese di Pag Taviano e Acqua Fonteviva Massa, c'è da ...

Volley : A2 Maschile - Finale Play Off : Siena vince Gara 1 al tie break : LA CRONACA DEL MATCH- Si comincia con i sestetti annunciati alla vigilia. L'Emma Villas schiera con Fabroni-Van Dijk, Vedovotto-Fedrizzi, Melo-Spadavecchia, Giovi libero La Monini risponde con ...

Volley : A2 Maschile - Siena-Spoleto al primo round per la Superlega : SIENA- La stagione di A2 Maschile è arrivato all'atto conclusivo. Emma Villas Siena e Monini Spoleto da domani, alle ore 19.00, inizieranno la Serie di cinque partite che porterà, la squadra che saprà ...

Volley : A2 Maschile - Play Out : Reggio Emilia resta in A2 Massa in B : LA CRONACA DEL MATCH- Massa con Bolla ancora non al meglio e parte con Leoni e Cuk in diagonale, Biglino e Quarta al centro, Calarco e Silva di banda e Bortolini libero. Risposta Emiliana con ...

Volley : A2 Maschile - Play Out : Massa-Reggio Emilia Gara 4 per la salvezza : MASSA - L'A2 Maschile è vicina agli ultimi verdetti. Dopo le retrocessioni già certificate di Mosca Bruno Bolzano, ultima classificata della Pool C al termine della Seconda Fase, e del Pag Taviano, ...