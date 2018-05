Volete provare Mario Tennis Aces prima dell' uscita? In arrivo una demo gratuita e un

eurogamer

(Di martedì 15 maggio 2018) Gli appassionati che non vedono l'ora di entrare in campo cone i suoi amici inper Nintendo Switch (inil 22 giugno) potranno gustare in anteun po' di azione grazie a un torneo online gratuito, disponibile dal 1 giugno, come descritto nel nuovo trailer pubblicato dalla grande N.Ecco i dettagli condivisi nel comunicato ufficiale:Gli aspirantiti potranno scegliere tra quattro personaggi giocabili -, Peach, Yoshi e Bowser - e partecipare a partite multiplayer online in formato torneo. Man mano che si avanza nelle fasi del torneo, si guadagnano punti in base alla prestazione, con cinque personaggi aggiuntivi disponibili da sbloccare nellaguadagnando abbastanza punti.Read more…