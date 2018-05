Voglia di denim | dalla testa ai piedi

vanityfair

: Voglia di un break? @selenepep ha scelto il top effetto denim, ideale sia in spiaggia che indossato con pantaloni a… - pepitastyle_ : Voglia di un break? @selenepep ha scelto il top effetto denim, ideale sia in spiaggia che indossato con pantaloni a… -

(Di martedì 15 maggio 2018) C’è stato un momento, negli anni Duemila, che è passato alla storia. Britney Spears e Justin Timberlake che, entrambi in total look, arrivavano sul red carpet degli American Music Awars lasciando tutti senza parole (più per la bruttezza dell’outfit, bisogna dire, che per la loro bellezza). Loro due, vestiti in coordinato, completamente in jeans, sono rimasti per anni l’esempio di come NON ci si dovrebbe mai vestire in coppia. Una sorta di iconografia vivente alla voce «trash» del vocabolario della moda. LEGGI ANCHECinque must del Duemila tornati di moda Eppure, i tempi sembrano essere cambiati, e quel look che, finora, ricordavamo con tanta ironia, iniziamo ora a rivederlo con una certa tenerezza, quasi con occhi diversi. Sì perché, con i tempi che corrono, potremmo finire a indossarlo anche noi. Il motivo è solo uno: il total lookè tornato, e se qualche mese fa era solo un ...