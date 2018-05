Vodafone | dopo 10 anni lascia il ceo Vittorio Colao | al suo posto Nick Read

Si chiude dopo 10 anni l'era Colao a Vodafone : Si chiude dopo 10 anni l'esperienza di Vittorio Colao alla guida di Vodafone . Il manager italiano lascerà dopo dieci anni la guida del colosso delle tlc dal prossimo primo ottobre. Lo annuncia la società in una nota. Al suo posto sale il direttore finanziario Nick Read.Il gruppo è tornato in utile nell'esercizio 2017-2018. L'utile netto del gruppo ha raggiunto 2,4 miliardi di euro nell'esercizio annuale completato a fine ...

Scossone Vodafone : hotspot gratuito e niente Exclusive dopo rimodulazioni senza aumenti dal 25 marzo? : Ottime notizie per i clienti Vodafone: l'hotspot sarà finalmente gratuito e non inserito nel pacchetto Vodafone Exclusive già a partire dall'imminente 25 marzo? Il tutto, oltre la conferma che il ritorno alla fatturazione mensile al posto di quella ogni 4 settimane non comporterà alcun aumento dell'8,6% sui piani attuali come invece inizialmente comunicato? Come pure raccontato ieri, l'operatore al momento sembrerebbe essere stato il più ...