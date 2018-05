Vittorio Colao | manager visionario che ha guidato la metamorfosi di Vodafone

Vittorio Colao lascia Vodafone : Dopo dieci anni di onorata carriera, Vittorio Colao abbandonerà ad ottobre di quest'anno il suo ruolo di CEO (acronimo di Chief Executive Office) in Vodafone, azienda leader nelle telecomunicazioni che opera in ben 25 paesi in tutto il mondo. A dare l'inaspettata notizia è stata la Vodafone stessa qualche giorno fa durante la conference call con gli analisti dopo i dati del 2017- 2018. Vodafone in piena fase di espansione Stando a quanto ...