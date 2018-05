Vittorio Colao lascia la guida di Vodafone Al suo posto Read | L' addio è una mia

Vodafone : Vittorio Colao lascia guida dopo 10 anni - arriva Read : Roma, 15 mag. , askanews, - Vittorio Colao lascia la guida di Vodafone dopo 10 anni . Lo annuncia il gruppo in una nota spiegando che sarà sostituito a partire dal primo ottobre da Nick Read attuale ...

Vodafone - dopo 10 anni lascia il ceo Vittorio Colao : al suo posto Nick Read : Il ceo di Vodafone Vittorio Colao lascerà dopo dieci anni la guida del colosso delle tlc dal prossimo primo ottobre. Lo annuncia la società in una nota. Al suo posto sale il direttore finanziario Nick Read. Il gruppo annuncia intanto di aver chiuso l’esercizio fiscale a fine marzo con un utile di d.788 milioni euro (da 6.079 dell’esercizio precedente). I ricavi scendono del 2,2% a 46.571 milioni. Il dividendo per azione va a 10,23 cent, in ...