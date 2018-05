Violenze a Gaza | una dimostrazione arrogante di potere

Violenze a Gaza - Gb e Germania chiedono inchiesta indipendente : Violenze a Gaza, Gb e Germania chiedono inchiesta indipendente Violenze a Gaza, Gb e Germania chiedono inchiesta indipendente Continua a leggere L'articolo Violenze a Gaza, Gb e Germania chiedono inchiesta indipendente proviene da NewsGo.

Si temono nuove Violenze per la Nakba. Salgono a 59 le vittime palestinesi a Gaza - rabbia nel mondo arabo : Si temono nuove violenze a Gaza per l'anniversario della Nakba, (la "Catastrofe"), l'esodo dei palestinesi dopo la creazione di Israele nel 1948 e giornata in cui saranno celebrati i funerali di alcune delle vittime degli scontri di ieri (almeno 58 morti e 2.700 feriti). Manifestazioni di protesta sono previste anche in Cisgiordania.Il numero di palestinesi uccisi negli ultimi scontri con le forze israeliane a Gaza è salito a 59, tra cui ...

Un altro venerdì di Violenze a Gaza : Il quinto consecutivo, che si è concluso con quattro manifestanti uccisi dall'esercito israeliano e quasi mille feriti The post Un altro venerdì di violenze a Gaza appeared first on Il Post.

Gaza : Mogherini - evitare escalation di Violenze : Una soluzione politica per Gaza e una dirigente ripresa dei negoziati di pace verso una soluzione a due Stati sono l'unico modo per i palestinesi e gli israeliani di vivere fianco a fianco in pace e ...

17 morti nelle Violenze a Gaza. "Israele è uno Stato terrorista" : Sono le stesse parole che aveva usato dopo l'annuncio dello spostamento a Gerusalemme dell'ambasciata degli Stati Uniti quelle che tornano a tuonare per bocca di Recep Tayyip Erdogan, che con diciassette vittime confermate nelle manifestazioni al confine con Gaza, accusa di nuovo il premier Benjamin Netanyahu.Un "attacco disumano" da parte di "un terrorista". Così il presidente turco mette sotto accusa Israele, che con dinamiche già viste ...