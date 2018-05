Vince due volte e diventa ricco - la storia di un uomo fortunato : Un quarantenne di Sidney non si può certo definire un uomo sfortunato, poiché ha vinto il jackpot della lotteria due volte in una settimana, incassando 1,5 milioni di euro. Secondo quanto hanno riferito media e tabloid locali, il fortunato vincitore avrebbe acquistato i biglietti presso la stessa agenzia, a Bondi, nel Nuovo Galles del Sud. Le vincite sono state realizzate la settimana scorsa (lunedì e sabato). Il vincitore ha riferito a un ...

Amici 17 - Vince Carmen. “Duetto” a sorpresa di Emma Marrone e Belen : Indietro 14 maggio 2018 2018-05-14T12:16:28+00:00 ROMA – Finisce con un pareggio la sfida voluta da Rudy Zerbi tra Emma e Carmen. Quest’ultima, però, è la preferita del pubblico a casa che le permette di vincere il sesto serale di Amici 17. Nessun concorrente è stato eliminato, mentre è stato rimandato il verdetto della sfida di […] L'articolo Amici 17, vince Carmen. “Duetto” a sorpresa di Emma Marrone e Belen proviene da NewsGo.

Spalletti : Niente calcoli - serve Vincere due partite : Vigilia della gara col Sassuolo, San Siro esaurito. L'obbligo dei 3 punti aspettando Lazio-Inter e la Champions. Parla Spalletti

Tennis - Masters 1000 Madrid 2018 : Fabio Fognini è irriconoscibile - Leonardo Mayer Vince in due set : È durato un’ora e venticinque minuti il Masters 1000 di Madrid di Fabio Fognini, eliminato al primo turno per mano dell’argentino Leonardo Mayer in due set, 6-3 6-4. Un Fabio irriconoscibile, poco aggressivo e molto falloso. Soprattutto poco incisivo al servizio, fondamentale col quale oggi non è mai riuscito a fare la differenza contro un Mayer più costante e lucido nei momenti chiave. Fognini si è reso autore solo di brevi ...

Tennis - WTA Praga 2018 : Jasmine Paolini fuori ai quarti di finale. La cinese Shuai Zhang Vince in due set : È terminata ai quarti di finale la corsa di Jasmine Paolini a Praga. L’azzurra, entrata in tabellone come lucky loser, è stata sconfitta dalla cinese Shuai Zhang, che ha vinto in due set, 6-4 6-3, in un’ora e ventidue minuti. Un match che la giocatrice toscana ha comunque ben giocato, vendendo cara la pelle in entrambi i parziali. Alla fine, però, nei momenti chiave, è venuta fuori tutta la differenza di classifica tra le due (Zhang ...

Tennis - ATP Istanbul 2018 : Matteo Berrettini fuori al primo turno. Taro Daniel Vince in due set : Matteo Berrettini saluta Istanbul al primo turno. Il Tennista italiano è stato sconfitto dal giapponese Taro Daniel in due set, per 7-5 6-3, in poco più di un’ora e mezza di gioco. Dopo la bella prova a Budapest (secondo turno dopo aver superato le qualificazioni), la scorsa settimana, termina quindi subito l’avventura di Berrettini in Turchia. La partita, però, è stata più equilibrata di quanto si possa pensare, soprattutto nel ...

Salvini Vince in Friuli e «fa» il due di picche a Di Maio Il crollo di M5s - La mappa : Il leader della Lega, forte della vittoria del suo candidato alle elezioni regionali, pubblica un due di picche su Twitter e irride il M5S. La Lega è primo partito col 35%, segue il Pd, i grillini si inchiodano al 7%

Orsato e Spalletti sono iper-sensibili e hanno un cuore gigante : la Juve Vince a San Siro con due Santon in più : La Juve vince a San Siro sull’Inter 2-3 una partita davvero incredibile, condizionata dalle incredibili scelte dell’arbitro Orsato che ha espulso ingiustamente Vecino dell’Inter all’inizio della partita e poi ha graziato più volte Pjanic e Alex Sandro della Juventus. Ma l’Inter aveva addirittura rimontato l’iniziale 0-1 con un incredibile 2-1, tra l’altro meritatissimo per quanto visto in campo pur in ...

GT Italia - Fassler e Baruch regalano ad Audi Sport due pole - Fisichella Vince Gara 1 : Per la cronaca, la Gara 1 della sedicesima edizione del Campionato Italiano GT è stata poi vinta da Fisichella, seguito con un distacco di 1.493 dall'equipaggio Vedel-Veglia su Lamborghini Huracan ...

Risultati Serie A/ Live : il Napoli recupera due punti alla Juventus! Vince la Roma - pari Milan : Risultati Serie A: classifica aggiornata, il Napoli recupera due punti alla Juventus ribaltando l'Udinese, mentre i bianconeri si fanno fermare dal Crotone. Spettacolo a Firenze(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 22:37:00 GMT)