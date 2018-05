Video tributi ad April e Arizona | il ricordo dei momenti migliori per l’addio a Grey’s

Ultime pensione anticipata 2018 - novità contributivo Lega : uscita nati 1955-1971 Video : Oltre all'ipotesi della quota 100 e della quota 41, nel documento di programma della Lega, in comune con il M5S, c'è l'obiettivo di eliminare la riforma delle #Pensioni di Elsa Fornero con misure che possano favorire la flessibilita' in uscita. Tra i punti del Carroccio, individuati da Alberto Brambilla, figurano le ipotesi di cambiamento della #pensione anticipata intervenendo sulle regole attualmente in vigore, inerenti il meccanismo ...

Inps : nuovo requisito anagrafico e contributivo per le pensioni Video : I requisiti di accesso alle varie forme pensionistiche previste dall'Inps sono l’argomento di maggior attrazione della discussione politica e non solo. La Legge Fornero va cancellata, questo quanto promesso da Salvini e Di Maio durante la campagna elettorale che li ha portati a vincere le elezioni dello scorso 4 marzo. Una Legge quella del Governo Monti che ha reso aspri i requisiti di accesso alle #pensioni per milioni di italiani con un ...

Badanti - come sapere se i contributi versati dal datore di lavoro sono giusti Video : Da anni ormai il lavoro domestico e quindi quello relativo a colf, Badanti e baby sitter è regolamentato da un proprio #contratto collettivo. Anche se statisticamente risulta ancora il settore maggiormente colpito dal lavoro nero, per i lavoratori domestici regolarmente sotto contratto vanno versati i contributi previdenziali. Ogni anno i datori di lavoro sono chiamati a versare i contributi per 4 volte, cioè trimestralmente. La prima scadenza ...

Pensioni : come accedere alla quiescenza con pochi anni di contributi Video : Ci sono soggetti che andranno in pensione a 75 anni mentre ce ne sono tanti altri che lo sono gia' da eta' molto giovane. Lo rimarca Tito Boeri che mette in luce una anomalia tutta italiana che riguarda il nostro sistema previdenziale. Nel frattempo come conferma l’Inps nella sua circolare 62 dello scorso 4 aprile, dal 2019 i requisiti utili alle svariate misure previdenziali disponibili saliranno ancora. La pesantezza dei requisiti ...

Pensioni 2018 - ecco come e quando si ottiene l'assegno con pochi contributi Video : All'interno di un nostro precedente articolo nel quale abbiamo approfondito i nuovi criteri di pensionamento a partire dal 2019 [Video] resi pubblici tramite una recente circolare INPS abbiamo indicato che il nuovo tetto all'eta' pensionabile per chi possiede pochi contributi e risulta inserito nel sistema contributivo puro verra' innalzato dal 2019 a 71 anni di eta'. Ma quali sono davvero le opzioni di uscita alternative per chi possiede pochi ...

Pensioni per chi ha meno di 20 anni di contributi - ecco come uscire dal lavoro Video : Sono 20 anni i contributi minimi che la normativa italiana chiede ad un lavoratore per accedere alla pensione di vecchiaia. Il requisito contributivo minimo infatti non verra' intaccato dagli inasprimenti per l'aspettativa di vita del 2019, che vanno ad incidere nella maggior parte dei casi sull'eta' pensionabile e non sui contributi versati. Fa eccezione lo scatto di 5 mesi che si applichera' alle #Pensioni anticipate, anche quella per i ...

Badanti e colf : in scadenza i contributi - stipendio minimo e novità Video : Il lavoro domestico, quello che nelle famiglie italiane svolgono Badanti, colf e baby sitter ormai è una delle attivita' più diffuse. Secondo i dati statistici, In nella nostra penisola sono circa 840 mila le lavoratrici di questo settore, comprendendo sia quelle regolari che quelle irregolari che purtroppo ancora oggi esistono. In prospettiva, sempre secondo le statistiche, la domanda di questo tipo di lavoratori aumentera' perché ...

Ultime pensione anticipata 2018 : uscita quota 100 e contributi - novità oggi 3/04 Video : Quali novita' potrebbero essere incluse nel Def in merito alle uscite con #pensione anticipata a #quota 100 o con quota 41 anni di contributi per tutti? I programmi di riforma dei pensionamenti di anzianita' potrebbero rappresentare l'elemento unificante della Lega con il M5S in vista delle risoluzioni parlamentari. Ma il M5S vorrebbe congelare per cinque anni gli adeguamenti dei requisiti della pensione anticipata e delle #Pensioni di vecchiaia ...

Pensioni - nel 2017 il 50% degli assegni non è stato coperto da contributi Video : I dati in arrivo dall'#Inps riaccendono il dibattito sul comparto previdenziale [Video], dopo che negli scorsi giorni si sono moltiplicati i moniti delle istituzioni tecniche internazionali sulla tenuta del settore. Se da un lato si chiede di mantenere in essere l'attuale sistema di regole, ed anzi, si richiama a possibili future strette, dall'altro lato si evidenzia come l'importo degli assegni ricevuti dalla maggior parte degli anziani resti ...