Vicenza al voto con export in crescita | +14% | e disoccupazione in calo | -1%

Tra gli imprenditori di Vicenza : “Il nostro voto deciso dalle tasse” : Il primo voto non si scorda mai. «Il mio fu intorno al 1976 per la Democrazia Cristiana, come facevano in molti a Vicenza nel feudo di Mariano Rumor. Poi venne il periodo del Partito Liberale, cioè il partito degli imprenditori. Avevamo diversi candidati affidabili, ne ricordo uno di cognome Pisoni. Ecco quindi l’era di Silvio Berlusconi, l’uomo di...