Blastingnews

: Verso Sassuolo-Roma: Di Francesco torna nella terra che lo ha consacrato - corra_davide : Verso Sassuolo-Roma: Di Francesco torna nella terra che lo ha consacrato - zona_calcio : Inter, Roberto Gagliardini verso il recupero: Inter, Gagliardini cercherà di recuperare per la sfida contro la Lazi… - LeScave : A 10000 km dall’europa ma ho messo 2 volte la tv : 1. La fine della partita la più importante del #Inter contro...… -

(Di martedì 15 maggio 2018) La Juventus che vince aritmeticamente il campionato dopo il pareggio in casa della, il Napoli che vince 2-0 a Genova ma non basta e l' Inter che perde in casa con ile vede sfumarsi la zona Champions. Insomma, un weekend di grandi emozioni ci ha appena lasciato. Nel prossimo turno di campionato, l'ultimo di quest' annata, ci saranno sfide molto importanti in chiave salvezza ma anche in chiave Europa, con Lazio, Inter, Atalanta, Milan e Fiorentina che si sfideranno per assicurarsi un posto in Europa. Il prossimo turno di campionato Il programma della prossima giornata, vedrà la Juventus scendere in campo sabato alle 15.00 contro il già retrocesso Hellas Verona, con festa a seguire e giro con il bus scoperto per la città di Torino. Domenica, alle 15.00, ci sarà Genoa-Torino (inizialmente prevista per sabato sera alle 20.45), mentre alle 18.00, in contemporanea, giocheranno ...